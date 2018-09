Wyk : Führungen in der Igelstation

Am Montag findet die erste Führung in der neuen Igelstation statt. Dort gibt es viele Informationen über die Stacheltiere.

Morgen, Montag, um 16 Uhr wird die Parzelle 8 der Kleingartenanlage an der Schifferstraße zum ersten Mal zur Führung im neuen Igelhaus geöffnet. Um zur nagelneuen Hütte zu gelangen, muss man sich am Eingang zur Anlage nach rechts wenden, der Weg führt dann automatisch zu den Igeln. Bis Anfang November geben Sarah Marquardt, die Betreuerin der Einrichtung, und der Vorsitzende der Igelhilfe, Heiko Pries, immer montags und donnerstags ab 16 Uhr Einblicke in das Leben der kleinen Stacheltiere, die dort aufgepäppelt werden, wenn sie zu klein für den Winterschlaf sind. Gruppen sollten sich unter ✆ 04681/748349 oder ✆ 0157/87308853 anmelden.