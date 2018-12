Amrum : Führung durch das Maritur

Eintauchen in die Insel-Geschichte: Die Ausstellungen in Norddorf zeigen das Leben auf Amrum in früheren Jahrhunderten.

16. Dezember 2018, 17:56 Uhr

Norddorf | Das Leben auf Amrum im 18.und 19. Jahrhundert wird in den Ausstellungen „Hark Olufs“ und „Der Kojenmann“ im Maritur am Strandübergang gezeigt, die am Montag um 15 Uhr im Mittelpunkt einer Führung stehen. Beide Ausstellungen erinnern an Insulaner, die tatsächlich gelebt haben. Hark Olufs fuhr, wie so viele Amrumer, bereits als Junge zur See und wurde 1724 als 16-Jähriger nach Algier verschleppt und als Sklave verkauft. Doch dann machte er am Hofe des Beys von Constantine Karriere. Er begann als Kaffeeschenker und stieg innerhalb weniger Jahre zum Oberbefehlshaber der Kavallerie auf. Nach elf Jahren Jahre schenkte der Bey ihm die Freiheit und Olufs kehrte als steinreicher Mann nach Amrum zurück.

Wesentlich karger war das Leben von Cornelius Peters im 19. Jahrhundert. Als Kojenmann fristete er ein ärmliches Dasein von und mit der Natur, das einem festen Jahreszyklus folgte, der sich von Eier sammeln und Kaninchenjagd über Entenfang bis hin zum Austernstrich erstreckte.