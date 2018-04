FuSSball : FSV-Teams gewinnen zwei Spiele

Am Osterwochenende waren nur die beiden Männermannschaften im Einsatz. Sie mussten jeweils zwei Partien bestreiten.

04. April 2018

Am Osterwochenende waren lediglich die FSV-Männerteams im Punktspieleinsatz. Beide Mannschaften mussten zwei Mal ran. Die „Erste“ trennte sich am Sonnabend in Schafflund von der SG Nordau II torlos. Am Montag fertigten die Wyker dann zuhause den FC Wiesharde II mit 5:1 Toren ab. Die „Zweite“ begann mit einem sicheren 3:0 Auswärtssieg gegen den TSV Stedesand II. In ihrem zweiten Spiel unterlag sie in Leck dem Tabellenzweiten der Kreisklasse B, der SG Leck-Achtrup-Ladelund III, mit 0:1.

In Schafflund standen sich zwei Tabellennachbarn der Kreisklasse A gegenüber. Entsprechend ausgeglichen war der Spielverlauf, in dem beide Teams kaum Torchancen hatten. Folgende Akteure waren vertraten den FSV: Jörn Majchczack; Malte Lorenzen, Hanno Helmcke, Christian Baumann, Teetje Zierke, Steve Kurowski, Justin Obojiagbe, Nils Asmussen, Simon Christiansen, Melf Sönnichsen, Sezent Nedzhib und Mats Diedrichsen sowie Tarek Bender und Morten Mollenhauer, die eingewechselt wurden.

Die selben Spieler waren auch in Wyk im Einsatz, hier kamen noch Ole Jensen und Frerk Jensen hinzu. Die Schützlinge von Sascha Jessen und Simon Scharfenstein waren den Gästen in allen Belangen überlegen und führten bei Halbzeit bereits, nachdem Melf Sönnichsen in der 15. Minute durch einen Foulelfmeter (Steve Kurowski war im Strafraum zu Fall gebracht worden) für das 1:0, Sezent Nedzhib in der 30 Minute, nach einem groben Abwehrfehler der Gäste, für das 2:0 und Christian Baumann mit einem Traumtor aus 25 Metern Entfernung in der 34. Minute für das 3:0 gesorgt hatten. Nach dem Seitenwechsel wurde die Dominanz der Föhrer noch deutlicher. Sie kassierten zwar gleich den Anschlusstreffer, als der Gegner mit einem Foulelfmeter Erfolg hatte, aber danach erspielten sie sich Chance auf Chance. Morten Mollenhauer schoss aus spitzem Winkel ein Tor und Sezent Nedzhib traf nach einer herrlichen Kombination.

Die „Zweite“ begann mit einem nie gefährdeten 3:0-Sieg in Stedesand. Dieser stand bereits bei Halbzeit fest. Die Treffer erzielten Fruud Nickelsen in der 17. Minute, Jan N. Jacobs in der 32. Minute und Christian Jacobs in der 45. Minute.

In Leck fiel in der ersten Hälfte kein Tor. Doch die Gastgeber trafen gleich nach dem Seitenwechsel. Nach Ansicht von FSV-Coach Matthias Will war dieses Tor irregulär; weil der Schütze sich durch ein Foul einen Vorteil verschafft hatte.

In beiden Spielen traten Finn Nissen; Tjorven Peters, Bahne Kluge, Sören Nissen, Hauke Jensen, Fruud Nickelsen, Christian Jacobs, Jannik Kluge, Jan N. Jacobs und Lars Nissen an. Jeweils einmal wurden Gerret Arfsten, Pelle Motzke und Max Greggersen eingesetzt.