Fussball : FSV-Nachwuchs durchweg erfolgreich

Vier Siege am jüngsten Spieltag: Die Wyk D-Junioren gewinnen gegen den Tabellennachbarn.

von ib

04. Mai 2018, 18:21 Uhr

Die Jugendmannschaften des FSV Wyk blicken auf einen erfolgreichen Spieltag zurück: In drei Auswärtsspielen fuhren die Nachwuchskicker drei Siege ein.

So gewannen die F-Junioren bei der SG LGV Obere Arlau mit 7:5 (5:4). Das Team spielte von Beginn an gut zusammen und machte Druck nach vorn. Die zunächst wackelige Abwehr wurde im Lauf der Partie stabiler. Am Ende ließen sich die Wyker in ihre Hälfte drängen, verteidigten aber gut. Die Tore für den FSV erzielten Max Roeloffs (6) und Ocke Wögens.

Mit dem gleichen Ergebnis siegten die E-Junioren in Hattstedt. Nach schneller 3:0-Führung kam der Gegner bis zur Pause auf 3:2 heran. War die Mannschaft im ersten Durchgang spielerisch überlegen, überzeugte sie in Halbzeit zwei vor allem kämpferisch. Immer wenn der Gegner bis auf ein Tor aufschloss, antworteten die Wyker mit schnellen Toren.

Die Tore erzielten: Jacob Aulbach (3), Alexnader Kubach (2), Tibo Stauvermann und Riewert Wögens.

Im Spiel der D-Junioren bei der SG Friedrichstadt-Seeth-Drage waren die Wyker von Beginn an drückend überlegen, nutzten aber ihre Chancen nicht. Zur Pause stand es lediglich 2:0. Im zweiten Durchgang nutzte die Mannschaft ihre Überlegenheit besser, sodass am Ende ein verdienter 9:0-Sieg stand.

Zuvor hatten die D-Junioren mit einer starken Leistung ihren unmittelbaren Tabellennachbarn, den Husumer SV, mit 5:0 (2:0) bezwungen. Die Wyker gefielen mit guten Kombinationen und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor des Gegners. Da diesmal auch die Chancen genutzt wurden, führten die Jungen zur Pause durch Tore von Jona Tophinke und Lasse Berger mit 2:0. Im zweiten Durchgang machten Lasse Berger, Jona Tophinke und Jannik Berndt, der sicher einen Foulelfmeter verwandelte, den verdienten Erfolg perfekt.

Das ebenfalls angesetzte Spiel der F-Jugend in Langenhorn fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer.