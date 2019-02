Amrum : Friesisches Stück mit viel Lokalkolorit

Die Norddorfer Theatergruppe Theno zeigt Ende Februar ihre neue Produktion. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag.

von ib

12. Februar 2019, 15:58 Uhr

norddorf | Alle zwei Jahre tritt die friesische Theatergruppe Theno – hier bei einer Aufführung 2017 – im Lokal „Strand 33“ in Norddorf mit einem neuen friesischen Theaterstück auf. Jedes Mal gibt es dabei viel Lokalkolorit. „Amrumer Karibik“ heißt die neueste Produktion. Die Theaterabende finden am 28. Februar sowie am 1. und 2. März, jeweils um 20 Uhr statt. Karten gibt es ab dem kommenden Freitag, 15. Februar, im Geschäft „Madame Pompadur“ in Norddorf.