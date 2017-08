Auf Föhr : Freudentanz in der Nationalparkhalle

vergrößern 1 von 2 Foto: oe 1 von 2

Freudentanz-Festival – schon der Name verspricht fröhliche Stimmung und gute Laune. Die soll es bei der gleichnamigen Veranstaltung geben, die am kommenden Sonnabend, 19. August, in der Nationalparkhalle stattfindet.

Freudentanz – dahinter stehen die jungen Föhrer Luc Hinrichsen, Nelis Friedrichs, Vincenzo Beatrice, Stefan Kraske, Tobias Schmied, Nils Vogelsang und David Dwyer. Auf einer Insel aufzuwachsen habe zwar Vorzüge, doch mit zunehmendem Alter wachse das Bedürfnis nach einem vielseitigen kulturellen und musikalischen Angebot und entsprechender Vielseitigkeit, sagen die sieben jungen Leute, die Veranstaltungen mit elektronischer Musik auf Föhr vermissten. So haben sie sich zusammengetan, und – inspiriert durch das Nachtleben in Städten wie Hamburg oder Berlin und der allsommerlichen Festivalsaison – ein Konzept für solche Veranstaltungen für die Jugendlichen auf ihrer Heimatinsel entwickelt. „Seither versuchen wir mit unseren Events dem Publikum neue Eindrücke und ein möglichst breit gefächertes Spektrum an elektronischer Musik zu bieten. Dabei ist uns der Einklang mit der nordfriesischen Umwelt und dem lokalen Umfeld wichtig“, betonen die Jungs in einer Pressemitteilung. Ihr letztes Freudentanz-Festival liegt drei Jahre zurück, sie haben aber bei den Touren mit dem Partydampfer „Koi“ zwischen Föhr und Amrum für Musik gesorgt. „In dieser Zeit haben wir zahlreiche neue Erfahrungen gesammelt, die unseren Traum, das Freudentanz-Festival in die Tat umzusetzen, nur noch verstärkt haben“, freuen sich die sieben Föhrer darauf, am Sonnabend mit ihren Gästen in der Nationalparkhalle bis in die Morgenstunden zu tanzen. Das Freudentanz-Festival 2017 bietet sowohl einen Indoor-, als auch einen Outdoor-Floor, Essensstände mit kulinarischen Köstlichkeiten und viel Platz zum harmonischen Beisammensein. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Für Besucher von der Nachbarinsel Amrum fährt am Sonntagmorgen um 6 Uhr eine zusätzliche Fähre von Wyk nach Wittdün.



Karten für den Freudentanz gibt es im Vorverkauf bei der Fleischerei Friedrichs in der Mittelstraße, bei Undercover am Sandwall und in der Nebeler Filiale der Föhr-Amrumer Bank. Weitere Informationen unter www.facebook.com/FreudentanzFestival/.



