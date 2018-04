Genug Wasser unter dem Kiel : Freie Fahrt vor Amrums Küste

Spezialschiff spült Fahrwasser vor dem Wittdüner Seezeichenhafen und der Steenodder Mole frei. Einsatz auch im Bereich Dagebüll.

von oe

19. April 2018, 13:30 Uhr

Mit einem Wasserinjektionsgerät (WIG) wird das Fahrwasser vor dem Wittdüner Seezeichenhafen und der Steenodder Mole derzeit freigespült.

Sedimentablagerungen im Fahrwasser sind immer wieder ein Thema, wenn es darum geht, ein tideunabhängiges Anlaufen des Amrumer Seezeichenhafens und der Mole in Steenodde zu gewährleisten. Und auch die Fähren der Wyker Dampfschiffs-Reederei, die den Wittdüner Anleger anlaufen, sind auf ausreichend Wasser unter dem Kiel angewiesen. Regelmäßig sind deshalb vor der Insel Bagger- oder Spülschiffe im Einsatz, auch dieses Mal wieder in Verbindung mit Arbeiten am Fahrwasser vor Dagebüll.

Nachdem sich der Einsatz zunächst durch einen Schaden am Schiff verzögert hatte, sorgte das Wasserinjektionsgerät der „Njörd“ jetzt tideabhängig für die Vertiefung des Hafenfahrwassers vor Wittdün und im Bereich der Bundeswasserstraße vor Dagebüll für mehr Fahrwassertiefe. „Im Seezeichenhafen wird nun wieder eine Tiefe von vier Metern unter Normalnull erreicht“, berichtet Bauamtsrat Wolfgang Stöck vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Tönning (WSA). „Dank des Wasserstrahlinjektionsverfahrens kann die ‚Njörd‘ auch dicht an den Kanten freispülen“, so der Leiter des WSA-Außenbezirks Amrum. Beim Wasserinjektionsverfahren wird Wasser in die Gewässersohle des Fahrwassers injiziert. Die dadurch aufgewirbelten Sedimente werden mit der Strömung fortgetragen. Dabei war das Spezialschiff an manchen Tagen bis in die Nacht hinein in Aktion. Sein Einsatz ist nämlich von den Gezeiten abhängig. Da sich die ins Fließen gebrachten Sedimente nicht an anderer Stelle im Hafenfahrwasser ablagern dürfen, könne nur während des stärksten Ebbstroms gearbeitet werden, erläutert Stöck.