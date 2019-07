Im Nieblumer Friesendom : Folkmusik aus Litauen

Konzert und Workshop: Musiker aus dem Baltikum präsentieren die traditionelle Musik ihrer Heimat.

07. Juli 2019, 17:15 Uhr

Folkmusik aus Litauen erklingt am Dienstag, 9. Juli, um 20 Uhr in der St.-Johannis-Kirche. Die Band Laiminguo mit Agota Zdanaviciute, Doroté Girskiene und Rytis Girskas präsentiert Musik aus ihrer Heimat. Am Tag darauf, Mittwoch, 10. Juli, gibt es einen Sing-Workshop mit den Musikern.

Band von zwei Schwestern

Das Musik-Folklore Projekt Laiminguo wurde 2013 geboren, als sich das Duo Agota und Doroté Zdanaviciute, zwei Schwestern, die seit ihrer Kindheit Musik machen und Mitglieder der Band Sen Svaja waren, entschlossen eine Band zu gründen, die nicht nur originale Litauische Folksongs und Sutartinés singen, sondern auch traditionelle Lieder aus anderen Ländern. Agota und Doroté studierten Ethnologische Musik und Geschichte in Vilnius und Tampere, beschäftigten sich mit Archäologie und sind in Kontakt mit Schamanen verschiedener Kulturen.

In Litauen und international unterwegs

Seitdem sind sie in Litauen und international unterwegs. Sie spielen und singen auf Konzerten, Festivals und geben Workshops, die Sutartiniuratas – Sutartines-Kreise. Das alte litauische Wort Laiminguo bedeutet: jemanden Glück zu wünschen.

Mehrstimmige Lieder aus Litauen

Am Mittwoch, 10. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr steht dann, ebenfalls im Friesendom, Folk-Singen mit der Band Laiminguo auf dem Programm. Sutartines sind alte, wunderschöne mehrstimmige Lieder aus Litauen. Während des Workshops teilen die Schwestern ihr Wissen über die besondere Art des Singens und über die Botschaft, die diese Lieder in sich bergen.

Harmonie von Körper, Geist und Seele

Das Wort sutartine ist ab geleitet vom Wort sutarti, welches bedeutet: in Übereinstimmung sein; in Gemeinschaft, auch mit seinen Vorfahren. So ist dieser Sing-Workshop auch eine Art Meditation, die helfen kann, Einklang miteinander zu finden, Körper, Geist und Seele in Harmonie zu bringen.

Der Kurs findet in Englischer Sprache statt. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.