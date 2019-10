„Bingo-Quiz“ : Föhrerin siegt mit Glück und Verstand

Dorothee Müller aus Nieblum tritt als Kandidatin in der Fernseh-Show auf. Sie gewinnt eine Korsika-Reise.

14. Oktober 2019, 18:10 Uhr

Einmal im Fernsehen auftreten – dieser Traum vieler Menschen ist für Dorothee Müller aus Nieblum wahr geworden. Die Pensionärin war am Sonntag eine der beiden Kandidaten in der TV-Show „Bingo“. Unter zehntausenden Mitspielern war die Insulanerin ausgelost worden. Nach einem gemütlichen Abend, den die 65-Jährige mit ihrem Ehemann Jochen in einem Hotel in Hannover verbrachte, wurde es am Sonntag Ernst für Dorothee Müller. Sie gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „Bingo-Quiz“ gegen einen Kandidaten aus Bodenwerder in Niedersachsen. Schließlich bewies sie auch im Duell gegen eine Telefonanruferin aus Hemmingen bei Hannover ihre Nervenstärke und gewann eine Reise nach Korsika im Wert von fast 4000 Euro.