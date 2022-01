Wyker Dampfschiffs-Reederei : Föhrer starten Unterschriftenaktion gegen die Schließung der Ticket-Verkaufsstellen

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei hat den Ticketverkauf in den Tourist-Informationen Nieblum und Utersum eingestellt. Dagegen wurde eine Unterschriftenaktion gestartet. Axel Meynköhn zu den Gründen der Schließung.

18. Januar 2022, 15:23 Uhr

Seit Beginn des Jahres sind Fahrkarten der Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum (W.D.R.) nur noch im Reedereigebäude in Wyk erhältlich, stellte die Reederei doch den Verkauf und die Beratung in den Tourist-Informationen Nieblum und Utersum zum Jahresende 2021 ein.

Einigen Föhrern scheint diese Entwicklung sauer aufzustoßen; so wurden über 200 Unterschriften gesammelt, die mitsamt dem Anliegen, die Verkaufsstellen geöffnet zu lassen, an den Geschäftsführer der Reederei, Axel Meynköhn, gingen.

„Das Interesse an einer Beibehaltung dieses lokalen Sevices in Nieblum ist nach unserer Überzeugung überwältigend“, heißt es in dem Schreiben vom 14. Januar, das der Redaktion vorliegt. In den vielen während der Umfrage geführten Gespräche mit Einwohnern, Zugereisten, Vermietern und Feriengästen habe Unverständnis für die Entscheidung der WDR geherrscht, so die Verfasser im Weiteren. „Betriebswirtschaftlich zwingende Gründe“ seien für sie und ihre Gesprächspartner nicht ersichtlich.

Service auf Insel soll erhalten bleiben

Die Verfasser, das sind Sigrid und Justus Pinckernelle aus Nieblum und Hamburg, die die Unterschriftenaktion gemeinsam mit Stefan Paul gestartet hatten. Vom 30. Dezember an, also „in der Zeit, wo ganz viele auf der Insel waren“, habe man mit dem Sammeln der Unterschriften begonnen. Einen Großteil habe man binnen einer Woche sammeln können, erzählt Sigrid Pinckernelle. Täglich kämen Unterschriften dazu: „Wir sind jetzt ungefähr bei 250“, sagt sie; fügt hinzu: „Wir sind erstaunt über die große Zahl an Unterschriften in so kurzer Zeit“.

Hauptsächlich gehe es bei dem Anliegen, die Verkaufsstellen zu erhalten, um Touristen, die sich sonst aufs Fahrrad setzen oder das Auto bewegen müssten, um für den Kauf einer Fahrkarte nach Wyk zu fahren, erläutert Pinckernelle. Das im Schreiben angeführte Ziel der WDR, online-Buchungen „als generell bevorzugte Form zu stärken“, lässt sie nicht gelten. Viele Menschen, besonders Ältere, seien dazu womöglich nicht in der Lage.

Andererseits: Sowohl bei der An- als auch bei der Abreise führt kein Weg an Wyk vorbei; ob es nun wirklich so unzumutbar sei, Tickets in Wyk zu erwerben, ist fraglich. Für Pinckernelle aber ist es eine Frage des Service: Föhr sei eine „Ferieninsel, die ihr Service Angebot in den letzten Jahren runtergefahren hat“, so ihre Meinung, die sich unter anderem auf die kaputten Fahrradwege der Insel bezieht. „Eine Ferieninsel lebt von Service.“

Service in Nieblum und Utersum auch von Insulanern genutzt

Natürlich seien die Verkaufsstellen in Nieblum und Utersum ein Service für den Gast, „den ich gut fände“, sagt Jochen Gemeinhardt, Chef der Föhr Tourismus GmbH (FTG) dazu, „wir hätten das gerne weiterlaufen lassen“. Gemeinhardt erzählt aber auch, dass das Angebot in Utersum und Nieblum viel von Einheimischen, „die den guten Service schätzen“, und nicht unbedingt nur oder hauptsächlich von Gästen angenommen worden sei. Außerdem hält er den Wunsch, vermehrt auf Online-Buchungen zu setzen, für absolut legitim.

Neunzig Prozent der Buchungen finden online statt

Die Vertriebskooperation mit den Servicestellen in Nieblum und Utersum sei vor etwa 25 Jahren etabliert worden, „um die Situation bei uns in Wyk zu entspannen“, so WDR-Geschäftsführer Axel Meynköhn auf Anfrage von shz.de zu den Gründen der Schließung.

„Seitdem ist eine Menge passiert; inzwischen buchen und kaufen bis zu 90 Prozent der Kunden von nah und fern online, allen voran die Insulaner. Auch die Fahrkartenautomaten werden fleißig genutzt; auf längere Sicht wird es aber kaum noch Fahrgäste geben, die noch mit einem Papierticket an Bord gehen“, so Meynköhn weiter. Die Schalterumsätze seien seit Jahren rückläufig, „vor allem in den Kurverwaltungen“. Für die WDR sei es demnach wichtig, dass kein Kunde gezwungen wird, einen Schalter aufzusuchen. Denn: „Jeder Kunde, der sich das Ticket oder eine Buchung online anlegt, spart viel Zeit und unnötige Wege.“

Schließung ist endgültig

Axel Meynköhn sei kein Verkehrsunternehmen, wie beispielsweise die DB AG oder ein Verbund wie der HVV bekannt, das noch Vertriebsstellen in der Fläche unterhält, „nicht einmal in Großstädten wie in Hamburg“. „Inzwischen haben sich auch die Banken und die Post aus den kleinen Orten wie zum Beispiel Nieblum und Utersum zurückgezogen, sogar mit Automaten“, fügt er hinzu.

Unsere Motivation, den Vertrieb in Nieblum und Utersum endgültig einzustellen, hat betrieblich-organisatorische Gründe. Der Schritt ist endgültig und inzwischen auch vollzogen. Axel Meynköhn, Geschäftsführer der Wyker Dampfsschiffs-Reederei

Es geht um eine einfache und zeitgemäße Struktur des Vertriebs und damit auch um die Qualitätssicherung in diesem Bereich. Dies sei schlicht am besten möglich, wenn die Leistungen soweit wie möglich in einheitlicher Form an wenigen Stellen erbracht werden.

Der Ausdruck „Zwingende betriebswirtschaftliche Gründe“ komme übrigens nicht von der WDR, teilt das Unternehmen außerdem mit. „Unsere Motivation, den Vertrieb in Nieblum und Utersum endgültig einzustellen, hat betrieblich-organisatorische Gründe. Der Schritt ist endgültig und inzwischen auch vollzogen. Dies haben wir den Petenten auch so mitgeteilt.“