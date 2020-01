Auf dem Wyker Sandwall : Föhrer starten fröhlich ins neue Jahrzehnt

Das neue Jahr wird mit einer entspannten Partybegrüßt. Die Wyker Feuerwehr muss zwei kleine Brände löschen.

01. Januar 2020, 15:07 Uhr

Mit Jubel und Silvesterknallern wurde das neue Jahr auf Föhr begrüßt. Auf der Festmeile am Wyker Sandwall wurde die letzten Sekunden des alten Jahrzehnts herunter gezählt. Zu Beginn des Jahres 2020 leuchtete der Himmel über Föhr in bunten Farben, auf der Promenade zündete man Wunderkerzen und es knallten Sektkorken. Allerdings hielten sich die Föhrer und Gäste am Sandwall in diesem Jahr gefühlt mit der Knallerei etwas zurück. „Es wurde nicht so viel geböllert, wie in anderen Jahren“, so Wyks Wehrführer Kai Sönnichsen. „Die Leute verhielten sich ruhig und gesittet.“

Die Leute verhielten sich ruhig und gesittet. Kai Sönnichsen, Wehrführer

Nach Mitternacht dauerte es nicht lange, bis die Menge nach Hause strömte oder sich in Richtung Veranstaltungszentrum bewegte, wo draußen bereits die Band „Tin Lizzy“ für Musik aus den 1980-ern bis heute gesorgt hatte und im Kurgartensaal ein DJ die Party fortsetzte.

Diskussion um Böllerverbot

Draußen hatte jeder seine eigene Tradition, in das neue Jahr zu feiern. „Wir bleiben einfach hier an der Bude stehen und schauen uns alles aus der Entfernung an“, sagte Susanne Ewertsen. Wiederum andere hatten Rucksäcke voll Knaller mit dabei und konnten es kaum erwarten, am Strand richtig loszulegen. „Ohne Silvesterknaller ist es doch langweilig“, rief einer entrüstet. Darüber, ob es gut sei, die Silvesterknaller zu verbieten, wurde heftig diskutiert. Einige waren gar nicht begeistert, während andere mehr als erfreut wären, wenn es nächstes Jahr zu Silvester knallerfrei zuginge. „Böller müssen nicht sein, das Thema Umwelt reicht schon als Grund. Aber es wird auch immer gefährlicher, da manche überhaupt nicht darauf achten wo sie ihre Knaller hinpfeffern“, meinten einige Föhrer.

Zwei Einsätze in der Nacht

Das bestätigte auch Kai Sönnichsen: „Wir hatten zwei Einsätze in der Nacht“, berichtet er. Zunächst brannte noch vor Mitternacht ein Mülleimer im Stockmannsweg, in der Nähe des Wellenbades, um fünf Uhr morgens dann noch ein Container vor einem Supermarkt.

„Wahrscheinlich hat da einer einen Böller reingeworfen“, so Sönnichsen, dessen Team beide Brände schnell gelöscht hatte.