Beach-Volleyball: : Föhrer Schüler spielen um die Landesmeisterschaft

Beachvolleyballer und Beachvolleyballerinnen von Föhr waren erfolgreich beim Beach-Masters-Schulwettbewerb in Eckernförde. Dabei haben sich die Schüler aus dem Abiturjahrgang der Eilun-Feer-Skuul an der Ostsee erfolgreich für die Schüler-Landesmeisterschaften im Beachvolleyball am 12. Juli in Laboe qualifizeren können. Für die Eilun-Feer-Skuul spielten Marc Pudelko/Simon Schmidt und Kathie Dwyer/Nele Ketelsen, die im Juli in Laboe um die Landesmeisterschaften mitspielen werden, sowie Leif Jensen/Jakob Schulz.



von ib

erstellt am 14.Jun.2017 | 18:00 Uhr