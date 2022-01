Von der Pferdeklappe nach Föhr : Föhr und Amrum sind „Gold wert“: Darum sucht Stute Puppe hier einen neuen Stall

Weil Puppe Asthma hat, wurde das Pferd auf Föhr untergebracht. Nun sucht das Tier auf der Insel ein neues Zuhause – und das bis Ende Januar.

13. Januar 2022, 15:01 Uhr

Weil Puppe Asthma hat, wurde das Pferd auf Föhr untergebracht. Nun sucht das Tier auf der Insel ein neues Zuhause – und das bis Ende Januar.

„Die Pferdeklappe hilft, wenn keiner mehr hilft“, sagt Petra Teegen, Gründerin des Vereins Pferdeklappe, am Telefon und fügt hinzu: „Wir sind immer die allerletzte Rettung“. So auch für die Stute Puppe, die jetzt auf Föhr ein neues Zuhause sucht. Bis zum 31. Januar braucht das Tier mit Asthma ein neues Obdach – denn die jetzige Besitzerin kann sie aus privaten Gründen nicht behalten.

Teegen erinnert sich noch gut daran, wie Puppes ehemalige Besitzer „schweren Herzens“ anriefen. „Die Familie lebt in einem Gebiet auf dem Festland, wo viel Feinstaub in der Luft ist“, erzählt die 68-Jährige. Für das Pferd, das schwer an Asthma erkrankt war, demnach kein geeignetes Umfeld, weil sie dort nicht gesund werden konnte. „Die Familie hat losgelassen, damit es Puppe besser geht“, sagt sie. Sie baten darum für die Stute, die Petra Teegen als kinderfreundlich und artig beschreibt, einen „schönen Platz an der See“ zu suchen.

Ich habe das Konzept entwickelt, weil es mir selbst einmal sehr schlecht ging, da haben meine Freunde mir geholfen. Petra Teegen, Gründerin der Pferdeklappe

2013 gründete Teegen die Pferdeklappe: „Ich habe das Konzept entwickelt, weil es mir selbst einmal sehr schlecht ging, da haben meine Freunde mir geholfen“, erzählt sie. „Damals habe ich immer gesagt, dass ich, wenn es mir wieder gut geht, auch helfen möchte.“ 1580 Pferde aus ganz Deutschland sowie Skandinavien und den Benelux-Ländern waren seitdem auf dem Hof in Saustrup (Kreis Schleswig-Flensburg) und sind bis heute erfolgreich vermittelt worden. Finanziert wird die Versorgung der Pferde durch Spenden.

Die Gründe, aus denen die Tiere bei Teegen und ihrem Team abgegeben werden, seien häufig schwere Schicksalsschläge, so die Gründerin der Pferdeklappe. „Zu jedem traurigen Pferdeschicksal gehört ein trauriges Menschenschicksal“, sagt sie. Alleine im vergangenen Jahr habe sie 70 Corona-Tiere aufgenommen. Also Pferde, deren Besitzer an Corona verstorben sind, oder die so schwer mit Long-Covid zu kämpfen haben, dass sie sich nicht mehr um ihre Pferde kümmern können. Insgesamt seien 169 Pferde im vergangenen Jahr auf ihrem Hof aufgenommen worden. Weitere 80 – darunter Pferde, die zum Beispiel nicht transportfähig waren – wurden durch die Pferdeklappe online vermittelt und untergebracht.

Die Hälfte der Pferde, die nach Saustrup kommen, sei gesund – der Rest höchstens ein „bisschen verwahrlost“; nur etwa zwei Prozent der Tiere seien stark pflegebedürftig, sagt Teegen. „Ich kann es auch nur ertragen, weil ich auch die andere Seite habe: Wenn die Leute mit glänzenden Augen ankommen, weil sie sich über ein neues Tier freuen.“

Puppe ist nicht das erste Klappenpferd, das den Weg auf die Inseln Amrum und Föhr gefunden hat. „Bei Föhr und Amrum müssen wir aufpassen, dass die Inseln nicht vor lauter Klappenpferden untergluckern“, sagt Teegen lachend. „Die Inseln sind Gold wert.“ Aus diesem Grund habe sie im vergangenen Jahr auch auf Föhr nach einer Unterbringung für die Stute gesucht.

Ein erster Interessent habe Puppe, die sich damals von einem Asthmaanfall auf dem Festland noch nicht ganz erholt hatte, wieder weggeben. Eine andere Föhrerin nahm sich dem Pferd im Juni 2021 an – und es zur Pflege bei sich auf. Aus persönlichen Gründen, sucht Puppe nun jedoch ein neues Zuhause. Und das möglichst schnell. Bis zum 31. Januar muss die Stute umgezogen sein.

„Es wäre die Hölle müsste Puppe zurück zu uns, dann kann man sie auch gleich einschläfern lassen“, sagt Teegen, die für ihre Arbeit im vergangenen Jahr das Verdienstkreuz erhielt. Das Nordseeklima sei perfekt für die Stute; einen Transport aufs Festland würde das Tier stressen. „Auf Föhr geht es ihr zum ersten mal richtig gut.“

Pferdeklappe e.V. - Notbox Schleswig-Holstein Pferdeklappe e.V. - Notbox Schleswig-Holstein Telefon: 04641/46 29 34E-Mail: info@erste-pferdeklappe.deHier geht's zur Hompage.

Menschen, die ein Tier von der Pferdeklappe übernehmen, müssen alle vier Wochen Bilder an Petra Teegen und ihr Team schicken. Außerdem müssen die behandelnden Tierärzte für drei Jahre von ihrer Schweigepflicht entbunden werden, damit das Pferdeklappen-Team die vermittelten Tiere in guten Händen weiß und ihren Zustand überprüfen kann.

Was es sonst noch über die 2005 geborene Stute zu wissen gilt? „ Puppe ist sowas wie zuckerkrank; das Pferd darf also nicht dick werden und muss am besten drei bis vier stunden am Tag bewegt werden, sie braucht keine Medikamente – vor allem braucht sie die gute Luft, die ihr da habt.“

Das bestätigt auch Inga Prill, bei der Puppe aktuell noch untergebracht ist. „Bei Puppe ist es wichtig, dass sie nicht den ganzen Tag auf der Weide steht und nichts tut, sonst wird sie krank“, sagt sie. „Ein Offenstall oder Paddock wären super“.

Sie selbst hat zwei Kinder, erzählt die Föhrerin dann, die beiden – fünf und zehn Jahre alt – hätten selbst schon auf dem Pferd gesessen; die Lütte an der Lounge, ihr Sohn könne das Pferd selbst reiten und lenken. „Die ist wirklich super brav“, so Prill, „ein wirklich menschenbezogenes Pferd, das es mag, betüddelt zu werden.“

Es gebe bereits Leute, die Interesse bekundet haben, erzählt Petra Teegen. Nur zugesagt habe noch keiner. „Alle, die Interesse haben, dürfen sich gerne Infos bei mir holen“, so die Festländerin. „Am besten einfach anrufen“.