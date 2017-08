Oldsum : Föhr ist eine Reise wert

vergrößern 1 von 2 Foto: len 1 von 2

„Heute ist der schönste Abend des ganzen Sommers“. Hark-Ocke Nickelsen, bei der Toftumer Pferdenacht für den Ton und die Musik verantwortlich, hatte bei der Begrüßung der Zuschauer auf dem Platz vor den Toren Oldsums nicht übertrieben. Es passte einfach alles bei dieser Veranstaltung, bei der nicht nur die Pferdefreunde auf ihre Kosten kamen.

Jutta Nickelsen, seit Jahren treibende Kraft, bewies dass auch auf ehrenamtlicher Basis Eindrucksvolles auf die Beine gestellt werden kann, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Dieses Mal hatte sie den Abend unter das Motto gestellt: „Föhr ist eine Reise wert“. Kerrin Ketels hatte den Text geschrieben und dafür das Mikrofon des Friisk Funk gegen das im Musikwagen auf der grünen Wiese getauscht. Sie führte die rund 400 Zuschauer durch den Abend und hatte viele Informationen über die Insel und ihre Gebräuche parat, die teilweise auch für die Einheimischen neu waren.

Eröffnet wurde der Abend auf dem liebevoll geschmückten Platz durch den potenziellen Nachwuchs der Föhrer Musikfreunde. Gerade einmal im Kindergartenalter, zogen die jungen Musiker mit ihren Flöten, Trommeln und Gitarre durch die Bahn, wobei sie sich über die einzuschlagende Richtung nicht immer ganz im Klaren waren.

Nicht nur musikalisch, sondern auch reiterlich sind die jungen Insulaner schon früh dabei, auf ihren Shettys machten sie eine gute Figur, wobei allerdings die Mütter noch als Führerinnen fungierten. Nicht fehlen durften Informationen über die Föhrer Tracht. Dazu zeigte die Kindertrachtengruppe unter Leitung von Maja Ketelsen einige traditionelle Tänze. Auch hoch zu Ross wurde die Tracht präsentiert, allerdings nicht die echte, sondern eine gelungene und weniger kostbare Imitation.

Kerrin Ketels streifte in ihrer Moderation die Lembecksburg und ihre Geschichte, wozu kleine Wikinger ihre Reitkunst demonstrierten, die sie, wie alle anderen Gruppen auch, unter Leitung von Jutta Nickelsen einstudiert hatten. Die Föhrer sind auch, wie das Publikum weiter erfuhr, sehr reisefreudig. Ein Ziel war auch für ältere Insulanerinnen „Wacken Open Air“, das sie bei einem Ausflug erlebten und so kam folgerichtig eine Reitergruppe in die Bahn, die Heavy-Metal-Gefühle verbreiteten.

Viel Spaß hatten die Zuschauer auch, als der potenzielle Nachwuchs des Föhrer Oldtimer-Clubs seine große Stunde hatte. Mit ihren Aufsitz-Rasenmähern begeisterten die kleinen Jungs mit einer Quadrille und legten schon enorme Coolness an den Tag. Die alte Tradition des Ringreitens wurde von den Vertretern der vier Insularen Vereine demonstriert, und auch der Line-Dance, der auf Föhr noch nicht so lange ausgeübt wird, wurde von vier Tänzerinnen vorgestellt.

Ein weiterer Höhepunkt der Pferdenacht war zweifellos die Präsentation der Kutscher, die ihre Gespanne gekonnt durch die Bahn führten. Auch sie hatten eine Quadrille vorbereitet und konnten dafür viel Beifall einheimsen. Der Applaus galt zum Abschluss allen Akteuren, die zusammen antraten, während die Sonne allmählich hinter der Mühle versank.



von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 25.Aug.2017 | 14:30 Uhr