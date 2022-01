Wyker Nordsee-Kurpark : Föhr-Freunde spenden 500 Euro – was damit passieren soll

Jedes Jahr spendet der Club der Föhr-Freunde 500 Euro an ein Projekt auf der Insel Föhr. Dieses Mal kam die Spende dem Nordsee-Kurpark zugute.

13. Januar 2022, 14:52 Uhr

Im Jahr 2021 freute sich der Nordsee-Kurpark e.V. über die Spende: von dem Geld sollen im Frühjahr zwei sogenannte Insektenhotels aufgestellt werden. Der 1. Vorsitzender des Fördervereins, Othmar Kyas, erhielt den symbolischen Spendenscheck im Rahmen des traditionellen Jahresabschlusstreffens des Clubs von Clubbetreuerin Anna Preißler von der Föhr Tourismus GmbH (FTG).

Bau von Insektenhotels gefördert

Mit ihrer Spende unterstützen die Föhr-Fans erneut ein naturnahes Projekt: im Nordsee-Kurpark am Wyker Südstrand sollen zwei Nisthilfen für Insekten, sogenannte Insektenhotels, errichtet werden. Darin sollen Wildbienen und andere Insekten Platz finden und so zum Fortbestand vieler Pflanzen im Park beitragen. „Viele Insektenhotels – wie sie teils in Bau- oder Supermärkten angeboten werden – sind aufgrund der verwendeten Materialien als Nisthilfen eigentlich ungeeignet“, berichtet Kyas beim Jahresabschlusstreffen des Clubs, das Ende 2021 unter strengen Corona-Maßnahmen stattfand.

„Die von uns vorgeschlagenen Modelle sind von Biologen empfohlen und entsprechen dem neuesten Stand der Nisthilfe-Forschung“, so Kyas. So verfügten sie beispielsweise über Vogelschutzgitter aus Edelstahl. Das Insektenhotel solle schließlich keine „Snackbar für Vögel“ werden. Auch werde bei den Nistgängen auf Naturmaterialien geachtet, die ungefährlich für empfindliche Insektenflügel seien.

Die Nisthilfen sollen im Frühjahr aufgestellt werden. Der genaue Standort dafür steht noch nicht abschließend fest. „Sehr wahrscheinlich werden sie in denjenigen Bereichen des Parks stehen, die naturbelassen in ihrem waldartigen Charakter bleiben sollen“, so Kyas. „Wir freuen uns sehr über die Spende und die damit verbundene Auszeichnung unseres Vereins. Ein herzliches Dankeschön an alle Föhr-Freunde!“

Der Nordsee-Kurpark in Wyk, gegründet im Jahr 1900 von Dr. Karl Gmelin für die Gäste seines Nordsee-Sanatoriums, hat eine lange Geschichte als Rückzugs- und Erholungsort. Ziel des gemeinnützigen Nordsee-Kurpark e.V. ist es, das Gartendenkmal Nordsee-Kurpark zu pflegen, zu erhalten und im Geist der Gründer mit Angeboten für Begegnung, Kultur, Gesundheit und Wissenschaft der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Föhr-Freunde hat 1400 Mitglieder

In dem 1998 von der ehemaligen Kurverwaltung Wyk auf Föhr gegründeten Club der Föhr-Freunde bringen rund 1.400 Urlaubsgäste aus ganz Europa ihre Liebe und Verbundenheit zur Insel Föhr zum Ausdruck. „Wer dem Club beitritt, dem liegt besonders viel an der Insel”, so Preißler. „Die Föhr-Freunde besuchen ihre Lieblingsinsel oft seit mehreren Jahrzehnten und geben ihre Begeisterung für Föhr auch an ihre Kinder und Enkel weiter. So hat der Club eine stabile Basis und trotzdem immer wieder neue Mitglieder.”

Die jährliche Spende des Clubs setzt sich aus einem Teil der Mitgliedsbeiträge zusammen. Welche Einrichtung oder welches Inselprojekt sich am Jahresende über die Spende freuen darf, entscheiden die Mitglieder selbst. 2020 unterstützte der Club ein Projekt des Nationalpark-Hauses: von der Spende wurden Leih-Rucksäcke angeschafft und ausgestattet, mit denen Schulklassen, Bildungsurlauber und andere Gäste angeleitet und doch „auf eigene Faust“ das Watt erkunden können.