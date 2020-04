Feuerwehr-Einsatz auf Föhr - Polizei sucht Zeugen : Flächenbrand an der Boldixumer Vogelkoje zerstört mehr als 30 Gänse-Brutgelege

Auch der Zaun zum Deich hin wurde beschädigt. Die Wyker Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

01. April 2020, 12:50 Uhr

Wyk | Ein Flächenbrand rief am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach Polizeiangaben brannte an der Boldixumer Vogelkoje auf einer naturbelassenen Fläche das Reet – mit einer Ausdehnung von mehr als einem halben Hektar. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Wyk und Wrixum. Die Brandschützer bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle, insgesamt hätten die Löscharbeiten jedoch über eine Stunde gedauert. „Glücklicherweise wurde der Brand auf Grund der vorherrschenden Windrichtung gegen den Deich gedrückt, sodass das Feuer am Deich keine weitere Nahrung fand“, so ein Polizeisprecher.

Auf der betroffenen Fläche seien mehr als 30 zerstörte Gänse-Brutgelege gefunden worden. Auch der Zaun sei zum Deich hin auf einer Länge von 50 Metern beschädigt beziehungsweise zerstört worden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ein.

Hinweise zur Aufklärung nimmt die Wyker Polizei unter Telefon 04681/758980 entgegen.

