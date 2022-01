Sport auf den Inseln : Fitness in der Pandemie: Das sagen Studios auf Föhr und Amrum zu 2G+

Wer im Fitnessstudio trainieren will, muss neben seinem Impfzertifikat einen negativen Test vorlegen – sofern er noch nicht geboostert ist. Das sagen die Insel-Fitnessstudios zu den Maßnahmen.

14. Januar 2022, 18:32 Uhr

Von der Pandemie sind viele Lebensbereiche betroffen – so auch die Fitnessstudios. Seit Mittwoch, 12. Januar, gilt auch in diesem Bereich die 2G+ Regel. Das heißt: Es dürfen nur Leute trainieren, die geboostert sind oder neben ihrem Impfnachweis noch ein negatives tagesaktuelles Testergebnis vorlegen können. Wir haben uns umgehört, wie die Betreiber auf Föhr und Amrum zu den neuen Maßnahmen stehen.

Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie wir es bis jetzt geschafft haben. Cornelius Jannen, Betreiber des Fitnessstudios Eilun Fit auf Amrum

Das Studio Eilun Fit in Norddorf auf Amrum wurde von Corona stark getroffen. 2021 war die Einrichtung die ersten fünf Monate komplett geschlossen, im Sommer lief es dann wieder „relativ unbeschwert, es fühlte sich fast wie Normalbetrieb an“, meint Betreiber Cornelius Jannen. Gereicht hat das nicht. „Für uns als Studio zählt das ganze Jahr, weil wir feste Beiträge jeden Monat einziehen und das ganze Jahr geöffnet haben und Einnahmen generieren müssen.“

Er und seine Frau Annika leiten das Studio gemeinsam. Finanziell war es nicht einfach. „Es gab jede Menge Engpässe, vor allem wenn wir auf Hilfen warten mussten.“ Wenn die Mitglieder nicht trainieren konnten, hat das Studio auch keine Beiträge eingezogen. „Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie wir es bis jetzt geschafft haben.“ Beide hatten Angst, sonst zu viele Mitglieder zu verlieren.

Mit jeder eingeführten Maßnahme wird es dann ja auch für uns schwieriger, weil immer ein Teil von den Leuten wegfällt, die potentiell gerne kommen würden. Cornelius Jannen, Betreiber des Fitnessstudios Eilun Fit auf Amrum

Die Lage spitzt sich mittlerweile wieder zu, überall steigen die Zahlen der Neuinfektionen. Über Monate hinweg wurden immer wieder verschärfende Maßnahmen eingeführt. Das macht auch dem Betreiber zu schaffen. „Mit jeder eingeführten Maßnahme wird es dann ja auch für uns schwieriger, weil immer ein Teil von den Leuten wegfällt, die potentiell gerne kommen würden.“ Sobald sich die Lage verschärft, werden die Leute vorsichtiger. „Das merken wir sofort, dann kommt nur noch ein Drittel der Leute, die sonst kommen würden.“

99 Prozent zeigen digitalen Impfnachweis vor

Dass seit Mitte der Woche auch für die Fitnessstudios 2G+ gilt, hat sich noch nicht negativ ausgewirkt, viele Gäste seien schon geboostert. Kontrolliert wird, wenn die Gäste ihren Schlüssel abholen oder sich anmelden. „Bisher hat es jeder von sich aus gezeigt, ansonsten fragen wir nach.“ Meist bleibt es bei einer einmaligen Überprüfung. „Wir kennen jeden persönlich, da reicht das, wenn sie uns das einmal zeigen und dann wissen wir das auch.“ Mit dem analogen, gelben Impfpass kämen die wenigsten, 99 Prozent hätten den Impfnachweis auf ihrem Handy.

Wenn es nach uns ginge, hätten wir eben nicht solche Regelungen – Leute ausschließen finden wir eben schlimm. Cornelius Jannen, Betreiber des Fitnessstudios Eilun Fit auf Amrum

Doch nicht alle Mitglieder des Studios sind geimpft, etwa 10 Prozent dürfen vor Ort aktuell nicht trainieren. Jannen hat auch für sie versucht, eine Lösung zu finden, indem er Onlinekurse anbietet. Bisher habe das Angebot aber noch keiner wahrgenommen. „Es hat eigentlich schon gereicht, das anzubieten, um den Draht zu erhalten.“ Trotzdem bleiben sie im Eilund Fit Mitglied – das liegt auch an dem Betreiber. Der Amrumer kennt alle persönlich und ist auch in der Pandemie mit ihnen in Kontakt geblieben. Ihm ist wichtig, dass alle Sport ausüben können. „Wenn es nach uns ginge, hätten wir nicht solche Regelungen – Leute ausschließen finden wir eben schlimm.“

Seit das Studio sich auf 2G-Bedingungen eingestellt hat, seien weniger Leute gekommen, aber immer noch Mitglied im Studio geblieben. Jannen selbst habe der Sport auch durch die Krise geholfen, um nicht die Nerven zu verlieren. „Wir versuchen irgendwie durchzuhalten und hoffen immer, dass es sich in den nächsten Monaten ganz erledigt und man einfach unbeschwert an die Arbeit gehen kann.“

Als der normaler Betrieb wieder losging, war schon die Hälfte weg. Günther Braurer, Betreiber des Fitnessstudios KG Fitline auf Föhr

Günther Brauer, Betreiber des Fitnessstudios HG Fitline in Wyk auf Föhr, ist relativ gelassen geblieben. „Ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen.“ Aber er hat auch einige Mitglieder verloren. „Als der normale Betrieb wieder losging, war schon die Hälfte weg.“

Viele Mitglieder sind geboostert

Finanziell gesehen konnte sich Brauer zwar nicht beschweren, der Umsatz sei aber schon stark eingebrochen. Die Umstellung auf 2G+ macht für den Betreiber kaum einen Unterschied. „Wir haben hier das große Glück, dass gerade bei der Reha und der Rückenschule alle schon geboostert sind.“ Nachteile spüre er davon nicht, ganz im Gegenteil: „Ich fühle mich damit sicher und die anderen auch, also ich finde es nicht schlecht.“

Da auch auf Föhr wieder hauptsächlich feste Mitglieder sind, reicht es, einmal den Booster-Nachweis vorzuzeigen. Auch Geimpfte mit digitalem Testnachweis besuchen sein Studio, „das sind aber wirklich nicht viele“. Brauer geht den neuen Maßnahmen entspannt entgegen: „Wenn man von der jetzigen Zeit ausgeht, kann ich da gut mit leben.“