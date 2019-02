Volkshochschule Föhr : Fit bleiben durch Bewegung

Feldenkrais- und Faszien-Workshops am Wochenende. Ingke Wolff referiert in der Reihe „Föhr erzählt“.

28. Februar 2019, 15:54 Uhr

Die Föhrer Volkshochschule bietet auch an diesem Wochenende wieder einige Veranstaltungen an. Drei sind es, die alle am morgigen Sonnabend, 2. März, stattfinden. Los geht es mit einem Feldenkrais-Workshop von 10 bis 13 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Bewegung und Bewusstheit, um Bewegungsgewohnheiten im Alltag, die zu Verschleiß und Schmerzen führen, zu durchbrechen. Weiter geht es von 14 bis 15.30 Uhr mit einem Faszien-Workshop. Faszien (lat. Bänder) wird das Bindegewebe genannt, das den ganzen Körper durchzieht, ihn stützt und gleichzeitig beweglich hält. Bewegungsmangel oder Fehlbelastungen führen zu Verkürzungen oder Verhärtungen der Faszien – mit schmerzhaften Folgen. Die Teilnehmer lernen einfache Handgriffe kennen, um Beschwerden in Nacken, Rücken oder den Füßen zu lindern. Beide Kurse finden im Reederei-Gebäude statt. Dozentin ist jeweils Bettina Schwind, Feldenkrais- und Faszientherapeutin aus Flensburg.

Ebenfalls im Reederei-Gebäude wird die Reihe „Föhr erzählt“ fortgesetzt. Ab 16 Uhr hält Ingke Wolff den Vortrag „Die Hamburger Reedereien Sloman und Laeisz – Top-Arbeitgeber für Föhrer Seeleute“.