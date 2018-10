Föhr : Finanzspritze für den Friesendom

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt Restaurierungsarbeiten an der Nieblumer Kirche mit 10 000 Euro. Mit dem Geld wird die Sakristei saniert.

17. Oktober 2018, 18:58 Uhr

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützt erneut die Restaurierungsarbeiten an der St.-Johannis-Kirche, dem Nieblumer Friesendom, mit einer Spende über 10 000 Euro. Das Geld ist für die Sanierung der Sakristei bestimmt, teilte die Stiftung am Mittwoch mit.

Infolge einer desolaten Dachentwässerung kam es an der Nieblumer Kirche in der Vergangenheit zu Schwammbefall, Fäulnis und Mauerwerkschäden. Falsche Reparaturmörtel hatten den Backstein geschädigt. Der hohe Salzgehalt der Nordseeluft führte außerdem am gesamten Mauerwerk zu großflächigen Putzablösungen und zu Schädigungen an Gewölbe und Altar. Insgesamt stellte die DSD deshalb seit 2006 über 85 000 Euro für Sanierungsarbeiten zur Verfügung.

In den 1960-er Jahren waren an der St.-Johannis-Kirche Baumaßnahmen durchgeführt worden, die sich fatal ausgewirkt haben. So sorgte die Verwendung von Zement dafür, dass die Luftzirkulation unterbrochen wurde und die unterschiedliche Dehnung der verwandten Materialien hatte Risse im Mauerwerk zur Folge.

Aufgrund ihrer Größe und Ausstattung heißt die St.-Johannis-Kirche in Nieblum auch Friesendom. Das prächtige Bauwerk wurde im Jahr 1240 erstmals urkundlich erwähnt. An der Kirche lassen sich Bau-Epochen von der Spätromanik bis in den Barock feststellen, wobei die Bauhülle im Wesentlichen aus Bauteilen des späten zwölften bis 14. Jahrhunderts besteht.