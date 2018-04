Amrum : Feuerwehr und Klinik sind gute Partner

Bei einem Alarm in der Norddorfer AOK-Klinik ist die Feuerwehr immer gleich zur Stelle. Dafür bedankte sich die Klinikleitung.

10. April 2018, 18:00 Uhr

„Danke, dass es euch gibt“, mit diesen Worten überreichte der Direktor der AOK-Nordseeklinik, Markus D. Pinaß, dem Norddorfer Gemeindewehrführer Andreas Knauer einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. Schon seit Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der Nordseeklinik und der Norddorfer Feuerwehr, die auf beiden Seiten bereits viele Früchte getragen hat – sei es durch finanzielle Unterstützung oder bei Brandschutzübungen. „Wir gehen Hand in Hand und das ist ganz wichtig“, sind sich beide Seiten einig.

Gerade die jüngsten Einsätze gaben der Klinikleitung Anlass, sich wieder einmal bei den Männern und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Norddorf zu bedanken. Immer wieder sei es zu merken, wie wichtig schnelles Handeln und eine direkt bereitstehende Feuerwehr sei, sagten auch die Mitarbeiter der ganz im Norden der Insel liegenden Nordseeklinik. „Hier ist gute Zusammenarbeit gefragt, und wenn wir hierher kommen, finden wir immer ein schon evakuiertes Haus, durchgezählte Personenlisten, Ruhe und Ordnung vor. So können wir mit den vielen Informationen schon direkt an die Arbeit gehen und den weiteren Einsatz planen. Das spart unglaublich Zeit, was für uns sehr wichtig ist“, berichtete Andreas Knauer.

Die Souveränität und gute Organisation während des letzten Großeinsatzes (kurz vor Ostern gab es erhöhte Chlorwerte in der Atemluft) konnten auch die anwesenden Patienten bestätigen. Sie bedankten sich für einen ruhigen Ablauf, bei dem sie sich zu jeder Zeit in Sicherheit gefühlt hätten.

Da jährlich Brandschutzübungen in den Räumen der Klinik stattfinden, kennen sich die Feuerwehrleute dort gut aus. Auch von den Mitarbeitern der Nordseeklinik sind sechs in der Feuerwehr und können ihre Kenntnis über die insgesamt 17 Gebäude hilfreich an die anderen Brandschützer weitergeben. „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Mitarbeiter bei einem Einsatz kostenlos freigestellt werden, doch für uns steht das an erster Stelle, denn wir haben ja gesehen wie wichtig die Feuerwehr ist“, betonte Pinaß. Das neue Feuerwehrfahrzeug, zu dem auch die AOK-Nordseeklinik einen Teil beitrug, mache es nun auch möglich sich während der Fahrt auszurüsten und vor Ort direkt in den Einsatz zu gehen. Dies spare wieder kostbare Zeit, die in einigen Fällen vielleicht lebensrettend sein könnte, erklärte Andreas Knauer, der sich für die finanzielle Unterstützung bedankte.