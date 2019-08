Besuch in Wyk : Feuerschiff läuft Hafen an

„Elbe 1“ am Freitag erwartet. Besichtigung am Sonnabend möglich.

29. August 2019, 18:32 Uhr

Wyk | Das Feuerschiff „Elbe 1“ (Bürgermeister O’Swald II) stattet dem Wyker Hafen einen Besuch ab. Erwartet wird das Schiff am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr.

Das Feuerschiff macht am Anleger 1 fest und kann am Sonnabend tagsüber bei einem Open Ship besichtigt werden. Am Sonntagmorgen wird die „Elbe 1“ den Hafen wieder verlassen.