Auf Amrum : Feuer zerstört Reetdachhaus in Nebel

In der Nacht um 2.05 Uhr meldete der „Pieper“ den freiwilligen Feuerwehrleuten der Insel: Rauchentwicklung in Nebel im Hööwjaat. Danach wurde Großalarm ausgelöst, sämtliche Amrumer Feuerwehren eilten zum Einsatzort. Aufmerksame Nachbarn, die in direkter Nähe des brennenden Gebäudes wohnen, hatten starken Qualmgeruch wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits das Reetdach des Hauses, in dessen Erdgeschoss eine Pizzeria untergebracht ist, in Flammen. Die beiden Bewohner des Obergeschosses konnten sich selbst rechtzeitig ins Freie retten, „dabei wurde eine Person leicht verletzt“, berichtet Einsatzleiterin Claudia Motzke.

Zügig wurden Wasserversorgungen rund um die Einsatzstelle aufgebaut und die Atemschutzgeräteträger gingen zum Löschangriff vor. Um an die sich unter dem Reet befindlichen Brandnester zu gelangen, wurde ein Bagger angefordert, der das Reet und den Dachstuhl Stück für Stück abtrug, um dem Feuer die Nahrung zu nehmen.

Angrenzende Wohnhäuser wurden glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen, was der günstigen Windrichtung in dieser Nacht zu verdanken war. Gegen 5 Uhr morgens vermeldete die Einsatzleitung „Feuer aus“. An diesem Großeinsatz waren 60 Feuerwehrmänner und -frauen beteiligt, davon 24 Atemschutzgeräteträger.

An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.