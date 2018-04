Schreck in Midlum : Feuer in den Abendstunden

Dichter Rauch über dem Dorf: Reetgedeckte Garage in Flammen. Brandschützer verhindern Übergreifen auf Hauptgebäude.

von Peter Schulze

24. April 2018, 08:30 Uhr

Die Einsatzmeldung „Garagenbrand, Reetbedachung“ rief an Sonntagabend die Feuerwehren von Midlum, Alkersum, Oevenum, Wrixum und Wyk auf den Plan. Was sich anfangs wenig dramatisch anhörte, entpuppte sich als ausgewachsene Gefahrenlage, berichtete der Midlumer Wehrführer und Leiter des Einsatzes Stefan Hansen. Nachbarn hätten zwei explosionsartige Geräusche gehört, zudem habe es Informationen gegeben, dass sich Personen im angrenzenden Hauptgebäude aufhalten würden.

Die Garage, die sich als ausgebautes Nebengebäude inklusive Heizungsanlage erwies, stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen und dichte Rauchwolken zogen über das Dorf. Eile war geboten, denn durch den Ostwind drohte das Feuer auf das Hauptgebäude überzugreifen. Zudem trieb der Rauch in Richtung Wohnhaus. Gelblicher Qualm, so Hansen, was bedeuten konnte, dass es sich um Brandrauch handelte, der noch nicht ausreichend mit Sauerstoff versetzt ist: Bei Einschlagen eines Fensters hätte es zu einer Durchzündung kommen können. „Dann hätten die Temperaturen nach oben schnellen und das Ganze für das Nachbargebäude noch wesentlich gefährlicher werden können.“

Mit Wasser und einem Wasser-Schaumgemisch rückten die Brandschützer dem Feuer unter Atemschutz zu Leibe. Die „isolierende“ Wirkung des Schaums sollte verhindern, dass Funkenflug auf dem Reetdach für neue Brandherde sorgt. Nach rund eineinhalb Stunden hatten die Brandschützer das Feuer zwar unter Kontrolle, weitere Glutnester mussten aber immer wieder gelöscht werden, bis ein Bagger das Reetdach von der ausgebrannten Garage entfernte. Das angrenzende Wohngebäude wurde durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen, sei aber weiterhin bewohnbar, so der Einsatzleiter. Die Rettungskräfte hätten die Bewohner vorsorglich auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht, die sich nicht bestätigte. Sonst sei niemand verletzt worden.

„Es war unser erster Einsatz in diesem Jahr, und dann gleich so ein Kaliber“, zog Stefan Hansen, für den die Aktion gegen Mitternacht beendet war, gestern Bilanz und lobte die Unterstützung der anderen Wehren. „Es ist ein absoluter Gewinn, dass wir so eng zusammenarbeiten, und das hat einmal mehr hervorragend geklappt.“ Laut Sandra Otte von der Polizeidirektion Flensburg hat die Kriminalpolizei in Niebüll die Ermittlungen aufgenommen.