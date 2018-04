Brand auf Föhr : Feuer beschädigt Wohnhaus in Wyk: 400.000 Euro Schaden

Ein Anbau und der Dachstuhl brennen aus. Der Einsatz für die Feuerwehr ist schwierig. Ein Feuerwehrmann wird verletzt.

von Petra Kölschbach

10. April 2018, 12:05 Uhr

Wyk | „Gebäudebrand größerer Standard“ lautete die Alarmierung, die am Montagnachmittag die Feuerwehren aus Wyk und Wrixum in den Schmalstieg am Wyker Südstrand eilen ließ. Die neun Bewohner des Hauses, in dem Personalwohnungen untergebracht sind, waren nicht da, als das Feuer ausbrach. Eine Mieterin entdeckte gegen 15.30 Uhr den Brand beim Nachhausekommen. Wie die Polizei berichtet, lief sie zu ihren Nachbarn, die gleich die Feuerwehr alarmierten. Die junge Frau erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Verletzt wurde außerdem ein Feuerwehrmann, der leichte Brandwunden im Gesicht davon trug. Er kehrte aber nach einiger Zeit wieder an den Einsatzort zurück.

Darüber, wo und wie das Feuer entstanden war, gibt es bislang keine gesicherten Angaben. „Wir vermuten, dass der Brand in einem Anbau ausgebrochen ist, der völlig zerstört wurde“, sagte Wyks Wehrführer Kai Sönnichsen. Genaueres wird wohl die Kriminalpolizei herausfinden, die – wie bei solchen Feuern üblich – den Brandort am Dienstag untersuchen wird. Bis dahin dürfen die Bewohner nicht in ihr von Flammen und Löschwasser stark beschädigtes Haus zurückkehren. Sie kamen aber alle bei Nachbarn und Bekannten unter.

Für die rund 40 Feuerwehrleute war es ein schwieriger Einsatz, weil sie zunächst an die Brandnester, die sich unter dem Schieferdach gebildet hatten, nicht herankamen. Von der Drehleiter aus mussten Löcher in den Dachstuhl geschlagen werden. Es dauerte mehr als zwei Stunden, bis die Flammen gelöscht waren, danach wurde allerdings noch mit der Wärmebildkamera genau untersucht, ob es weitere versteckte Brandnester gab.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 400.000 Euro.

