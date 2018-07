Auf Föhr : Feuer am Deich

Zwischen Dunsum und Oldsum brennt Aushubmaterial. Die Feuerwehr löscht die Flammen schnell.

Es war lediglich Grabenaushub, der gestern Nachmittag am Deichverteidigungsweg zwischen Dunsum und Oldsum in Brand geraten war. Doch dieses Feuer zeigt, wie schnell es bei der derzeitigen Trockenheit Ernst werden kann. Die Utersum-Dunsumer Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht, die – so vermutet die Polizei – durch Selbstentzündung entstanden sind.