Kreative Kinder : Festliche Garderobe für Puppen

Regelmäßig besuchen die Grundschulkinder der Rüm-Hart-Schule das Museum Kunst der Westküste in Alkersum. Da ist es naheliegend für die jungen Kunstinteressierten, auch einmal selbst kreativ zu werden: Die aktuelle Ausstellung „Reload! – Tracht – Kunst – Mode“, in der derzeit in Alkersum rund 80 Ausstellungsstücke verschiedener Künstler gezeigt werden, wurde für die „Wal-Klasse“ (3./4. Schuljahr) zum Anlass genommen, modedesignerisch tätig zu werden.

In einem Workshop entstand unter der Anleitung von Museumspädagogin Sylvia Haumersen eine neue Kreation, eigens für Puppen entworfen mit dem Schwerpunkt „festliche Garderobe“, schließlich steht Weihnachten vor der Tür. Selbstverständlich ging eine Führung voraus, in der auch die Trachten und deren Bedeutung genau besprochen wurden. So erfuhren die Kinder, dass Mode und Trachten nicht nur schick sind, sondern auch viel über die soziale Stellung des jeweiligen Trägers aussagen können.

„Wir waren erstaunt, welch schöne Ideen die Kinder hatten“, berichtet Iris Stamer als eine der begleitenden Lehrkräfte und schwärmt von der besonderen Atmosphäre und der schöpferischen Stille, die beim Designen geherrscht hatte.

Die kleinen Models sind derzeit auf einem eigens aufgestellten Laufsteg alias Vitrine im Eingang der Schule zu bewundern, wo sie, mit Tannenzweigen und Glitzer so richtig in Pose gestellt, zu bewundern sind.