Schritt für Schritt : Fernwärmenetz wird weitergesponnen

Ein 50-Tonnen-Kran war nötig, um die nächsten Bestandteile des Fernwärmenetzes der Energiegenossenschaft Föhr an Ort und Stelle zu hieven. Nun stehen Kesselcontainer, Nebenaggregate und Transformatoren auf ihren vorbereiteten Fundamenten in Oldsum und können planmäßig in das Netz eingebunden werden. Aus Schallschutzgründen muss der gasbetriebene Verbrennungsmotor allerdings in einem massiven Gebäude untergebracht werden, damit die Lärmemissionen so gering wie möglich bleiben.

In Süderende sind die Arbeiten schon so weit fortgeschritten, dass alle Süderender Mitglieder bereits in diesem Winter die Fernwärme nutzen können. Die ersten sind bereits jetzt komplett angeschlossen. Die Oldsumer müssen sich noch bis September 2018 gedulden, bis dort alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

„Bis jetzt läuft alles nach Plan, von kleineren Unwägbarkeiten abgesehen“, freut sich Jan-Hauke Riewerts vom Vorstand der Energiegenossenschaft, die als Initiator und Betreiber des Fernwärmenetzes 150 Abnehmer mit umweltfreundlicher und kostengünstiger Wärme versorgen wird. Dazu wurden und werden jede Menge Rohre verlegt, über Wiesen hinweg, unter Straßen geschossen und durch Gärten hindurch, wenn es besonders eng wurde. Im Haus selbst wird dann ein Wärmetauscher installiert, der die Wärme an das vorhandene Vor- und Rücklaufsystem des Heizkreises übergibt. Die bisherige Heizungsanlage hat dann ausgedient, inklusive eines eventuell vorhandenen Öltanks. Auch der Schornstein wird dann nicht mehr genutzt, so dass der Kehrtermin des Schornsteinfegers wegfällt.

Der große Vorteil der Kraft-Wärme-Kopplung eines Blockheizkraftwerkes, das am Anfang eines modernen Fernwärmenetzes steht, ist aber der hohe Wirkungsgrad. Dieser wird dadurch erreicht, dass sowohl der Strom, den ein Verbrennungsmotor über einen Generator erzeugt, als auch die Wärme, die beim Verbrennungsprozess entsteht, genutzt werden. Dadurch wird pro nutzbarer Energieeinheit relativ wenig Kohlendioxid an die Umwelt abgegeben. Neben den „Energiegenossen“ profitiert also auch die Umwelt von dieser gekoppelten Technik.

erstellt am 01.Sep.2017 | 12:00 Uhr