Föhrer Fußball : Fehlstart für den Wyker FSV

Der Saisonstart der ersten Herrenmannschaft des FSV beim MTV Schwabstedt fiel buchstäblich ins Wasser – der Platz war nach dem Regen am Sonnabend unbespielbar geworden. Die Auftaktpartie der „Zweiten“ auf dem Wyker Helu-Platz gegen die SG Leck-Achtrup-Ladelund III konnte dagegen wie geplant über die Bühne gehen. Trotzdem war es für die Wyker ein Fehlstart, denn sie unterlagen mit 2:3 Toren.

Die erste Spielhälfte gehörte eindeutig den Gästen, die gleich mächtig Druck machten. Dagegen schien die Wyker Mannschaft mit den großen Räumen, die sich durch die ungewohnte Neuner-Besetzung ergaben, überhaupt nicht klar zu kommen. So sprang für sie nur eine Chance heraus: Kurz vor dem Pausenpfiff verfehlte ein Schuss nur ganz knapp das Ziel. Da stand es allerdings bereits 2:0 für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel ergaben sich auf beiden Seiten gute Chancen. Pech hatten die Föhrer, als eine Freistoßgranate von Kapitän Torben Nickelsen nur die Latte traf und kurz danach der gegnerische Torwart einen Schuss aus kurzer Distanz mit viel Glück abwehrte.

Richtig spannend wurde es in den letzten fünf Minuten. In der 87. Minute gelang Spielertrainer Marvin Niederau (seine Selbsteinwechslung hatte dem Angriffsspiel seiner Mannschaft mehr Gefährlichkeit gebracht) der Anschlusstreffer und nur zwei Minuten später sogar der Ausgleich zum 2:2. Doch in der Nachspielzeit landeten die Gäste noch den Siegtreffer.



Für Wyk spielten: Finn Nissen; Tjorben Peters, Torben Nickelsen, Mathias Will (Tjorben Roeloffs), Nils Asmussen, Christian Jacobs, Mats Diedrichsen (Marvin Niederau), Lars Nissen (Gerret Arfsten) und Jan Ketelsen (Jan N. Jacobs).