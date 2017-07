Bunter Himmel über Föhr : Farbenmeer in der Friesischen Karibik

vergrößern 1 von 2 Foto: Sven Kammann 1 von 2

Es wird bunt in der Friesischen Karibik. Am kommenden Sonnabend, 29. Juli, kommt erstmalig die Holi-Beach-Tour nach Föhr. Ab 15 Uhr heißt es vor dem Aquaföhr stündlich „3, 2, 1 ... Farbe“. In weiß gekleidet werfen die kleinen und großen Besucher dann gemeinsam Farbbeutel in die Höhe und verwandeln den Himmel in ein kunterbuntes Farbenmeer. Neben dem bunten Farbrausch für die ganze Familie gibt es eine Bühnenshow mit abwechslungsreicher Musik von DJ Max Fail aus Hamburg. Farbbeutel gibt es vor Ort zu kaufen.

Seinen Ursprung hat das Holi-Fest in Indien. Jahr für Jahr treffen sich dort Menschen auf den Straßen, die feiern, tanzen, buntes Farbpulver in den Himmel werfen und damit den Frühling begrüßen. „Das Holi-Fest führt Menschen zusammen. An diesem Tag sind alle gleich, denn am Ende sehen alle gleich aus: bunt. Genau das wollen wir auf Föhr auch. Ob Jung oder Alt: Jeder ist eingeladen, fröhlich und bunt miteinander zu feiern“, sagt Organisator Roberto Caso von der Wyk auf Föhr Touristik GmbH (WTG).

Besucher tragen an diesem Tag am besten weiße Kleidung, damit die Farbe besser zur Geltung kommt. Wer Haut und Haare vorher mit Öl einreibt, bekommt die Farbe später nicht nur besser ab, sie leuchtet auch intensiver. „Das verwendete Farbpulver aus Maisstärke ist zertifiziert und zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Während und nach der Veranstaltung sorgt ein sechsköpfiges Team für die Strandreinigung“, erklärt WTG-Veranstaltungsleiter Andreas Miler.

Einlass auf das eingezäunte Veranstaltungsgelände am Strand vor dem Aquaföhr ist um 14 Uhr. Ab 15 Uhr wird es dann stündlich einen Countdown zum Farbwurf geben. Selbst mitgebrachtes Pulver ist aus Sicherheitsgründen untersagt, teilt die Föhr Tourismus GmbH in einer Pressemeldung mit. Zudem übernehme die WTG keinerlei Haftung für verschmutzte Kleidung, Taschen und Ähnliches. Wer zwischendurch mal eine Abkühlung oder Stärkung benötigt: Vor Ort gibt es Imbiss- und Getränkewagen mit leckeren Drinks und Snacks.

Am Sonntag, 30. Juli, ist der Strandabschnitt ab 12 Uhr wieder wie gewohnt nutzbar.

von ib

erstellt am 26.Jul.2017 | 12:30 Uhr