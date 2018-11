Föhr : Fahrschule für Freizeit-Kapitäne

Es gibt wieder einen Sportbootführerschein-Lehrgang in Wyk. Anbieter ist die DLRG.

von Petra Kölschbach

13. November 2018, 17:28 Uhr

Die DLRG Insel Föhr bietet wieder die Ausbildung und Prüfung für den Sportboot-Führerschein See und Binnen an. Am Dienstag, 27. November, um 19 Uhr findet dazu eine Vorbesprechung in der Dänischen Schule in der Feldstraße 38 statt. Anmeldungen werden unter Brar.nissen@insel-foehr.dlrg.de angenommen.