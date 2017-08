Föhr : Fahrrad wartet auf Besitzer

vergrößern 1 von 1 Foto: ubs 1 von 1

Das Entenrennen des TuS Osterlandföhr am Hafenfest-Sonnabend war auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet. Tausende Besucher säumten vor einer Woche das Hafenbecken und viele wetteten mit, welche gelbe Gummiente als erstes ans Ziel kommt. Schließlich gab es wieder viele schöne Preise zu gewinnen. Der zweite Preis, ein Fahrrad, ist vom Gewinner noch nicht abgeholt worden. Es lohnt sich also für alle Loskäufer, in ihrer Geldbörse nachzusehen, ob sich dort noch ein Los versteckt. Das Fahrrad kann gegen Vorlage des grünen Loses mit der Nummer 122 im Wyker Hafenamt im Empfang genommen werden, teilt der TuS Osterlandföhr mit.



von ib

erstellt am 19.Aug.2017 | 10:00 Uhr