TSV Amrum : F-Junioren: Tore wie am Fließband

Die Nachwuchskicker des TSV Amrum haben ihre Pflichtspielsaison beendet. Eine positive Bilanz können insbesondere die F-Junioren ziehen, deren Ergebnisse nicht offiziell gewertet und in einer Tabelle abgebildet werden. Die jungen Kicker schossen Tore wie am Fließband. Mathias Claußen und Tomasz Manka, die „F“-Trainer, wollten von ihren Schützlingen kombinationsreichen Angriffsfußball sehen und wurden nicht enttäuscht. Die jungen Insulaner kamen am Ende auf mehr als 100 Saisontreffer. Das schafften die drei Letztplatzierten der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit nicht einmal zusammen. „Die Anzahl der Treffer zeigt unsere offensive Spielphilosophie. Die Jungs haben unsere Vorgaben hervorragend umgesetzt“, ist Mathias Claußen denn auch zufrieden. Amrums Trainerteam sorgte mit zahlreichen Auswechslungen dafür, dass all ihre Spieler Einsatzminuten sammeln konnten und aktiver Bestandteil der Mannschaft waren.

Die E-Junioren des TSV Amrum landeten in ihrer Staffel am Ende auf dem fünften von sechs Rängen. Zwei Siegen standen acht Niederlagen gegenüber. Zu viele, um in Richtung Tabellenspitze schielen zu können. Allerdings waren die Inselkicker nicht so abgeschlagen, wie es die Punktausbeute vermuten lassen könnte. Fünf der acht Pleiten verlor die „E“ mit einem Tor Differenz. In den entscheidenden Momenten fehlte der Mannschaft von Trainer Heiko Müller entweder die nötige Entschlossenheit oder ein Quäntchen Glück. Im Durchschnitt sechs Gegentreffer pro Partie waren am Ende zu viel. Dennoch brauchen sich die E-Junioren mit den gezeigten Leistungen nicht zu verstecken, da sie auch in Spielen gegen die Top-Teams der Liga Punktegewinne vor Augen hatten.

Amrums D-Junioren weisen eine gemischte Bilanz auf. Sie fuhren vier Siege ein, spielten zweimal Unentschieden und mussten acht Niederlagen hinnehmen. Im Endklassement landete die „D“ auf dem sechsten von acht Rängen. Dieses Resultat war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Insulaner von den letzten sechs Saisonpartien nur eine Begegnung für sich entscheiden konnten. Ein positiver Endspurt hätte sie noch den einen oder anderen Platz nach oben klettern lassen. Die Spiele der Mannschaft von Trainer Marco Wiedemann waren häufig sehr umkämpft und hatten einen dementsprechend knappen Ausgang.

von mdo

erstellt am 27.Jun.2017 | 15:00 Uhr