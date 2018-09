Internationaler Friedenstag 2018 : Europaweites Glockenläuten

Auch Föhr und Amrum sind bei der Aktion am kommenden Freitag dabei.

von ib

19. September 2018, 16:20 Uhr

Europaweit werden am morgigen Freitag, 21. September, anlässlich des Friedenstages die Glocken läuten. Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 rufen der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Kulturbüro der Evangelischen Kirche Deutschland, das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz und das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken gemeinsam Glockenbesitzer auf, sich an der europaweiten Aktion zum Internationalen Friedenstag von 18 bis 18.15 Uhr zu beteiligen.

So auch auf Föhr, und auch der Kirchengemeinderat der Gemeinde St. Clemens in Nebel auf Amrum hat sich dem Aufruf angeschlossen. Hier werden die Kirchenglocken in Wittdün und Nebel läuten.