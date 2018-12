Föhr : „Es ist einfach zu spannend“

Rüm-Hart-Schule: Klassenzimmer wird zum Chemielabor. Grundschüler experimentieren unter wissenschaftlicher Anleitung.

von shz.de

07. Dezember 2018, 15:50 Uhr

Es riecht weihnachtlich an der Wyker Rüm-Hart-Schule, sehr weihnachtlich. Es riecht so sehr nach brennenden Kerzen, dass „mehr in der Luft liegt“ als nur Advent.

In der Tat experimentieren die Dritt- und Viertklässler mit Kerzenwachs und Docht, Streichhölzern und kleinen Aluminiumschalen. Mit weißen Laborkitteln und Schutzbrillen ausgestattet, haben sie ihr Klassenzimmer in ein Chemielabor verwandelt. Pult, Tafel und Stühle liegen im leichten Dunst. Aber überall blitzen Augenpaare und erhellen den Raum, denn die Freude am Experimentieren ist den jungen Forschern anzusehen.

Angeleitet werden sie von der Diplom-Chemikerin Barbara Grotemeyer und der Diplom-Agraringenieurin Claudia Herges. Die beiden Wissenschaftlerinnen besuchen mit ihrem mobilen Schülerlabor aus Kiel (Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik) Grundschulen im Lande und begeistern mit spannenden Versuchen die Kinder für die Welt der Naturwissenschaften. In der Wyker Grundschule sind sie bereits zum zweiten Mal. Dank dem hauseigenen Förderverein und dem Föhrer Rotary-Club müssen die Kinder selbst nur einen geringen Kostenbeitrag zahlen, um in den Genuss eines Forschungs-Vormittages zu kommen.

„Ihr wisst jetzt etwas, was nur wenige Erwachsene wissen. Denn was brennt da eigentlich bei der Kerze?“ fragt Claudia Herges. Die Antwort kommt prompt: „Nur der Wachsdampf brennt.“

„Genauso verhält es sich auch mit den Holzscheiten“, erklärt Herges weiter, „nur dort, wo es so heiß wird, dass Holzgas entsteht, brennt es.“

„Die Faszination des Experimentierens kommt im normalen Schulalltag wahrscheinlich zu kurz“, befürchtet Schulleiter Christoph Steier und ist umso erfreuter, dass seine Kollegen die speziellen Forschungsthemen im weiteren Unterricht aufgreifen und damit eine gewisse Nachhaltigkeit sichern.

Die Materialien, die zum Experimentieren verwendet werden, sind nicht nur komplett ungefährlich, sondern auch in jedem Haushalt zu finden, sodass – und das ist die Hausaufgabe – die Nachwuchs-Wissenschaftler unter Aufsicht der Eltern zu Hause zeigen können, dass Chemie und Physik allgegenwärtig sind.

Interessiert drängeln sich die Schüler um das Pult, als Grotemeyer „der Kerze das Wachs klaut“, indem sie ganz unten an die Flamme ein Röhrchen hält, auf dem plötzlich auch oben ein Feuer entsteht.

Feuer und Flamme ist auch die kleine Julie, die kurz nach Beginn der Pause schon wieder vor dem Klassenzimmer steht und um Einlass bittet: „Es ist einfach zu spannend!“