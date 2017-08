Wittdün : „Es gibt noch einiges Potenzial“

vergrößern 1 von 1 Foto: ubs 1 von 1

Ausbau der touristischen Infrastruktur, Dauerwohnraum für Insulaner oder Insel-Card – den Kommunalpolitikern gehen die Themen nicht aus. Dazu ein Interview mit Wittdüns Bürgermeister Jürgen Jungclaus.

Sommer, manchmal Sonne und ganz viel Gästetrubel – ist der Wittdüner Bürgermeister rundum zufrieden oder sieht er für seine Gemeinde noch Entwicklungspotenzial?

In diesen Wochen lässt der Tourismus sicherlich keine Wünsche offen, hier und da könnte das Wetter gerne etwas hochsommerlicher sein. Allerdings wäre es fatal, nur die Momentaufnahme zu betrachten. Wir müssen ganzjährig und insbesondere in die Zukunft blicken, Selbstverständlich sehe ich noch einiges an Potenzial. Es sind diverse Bausteine insbesondere im touristischen Bereich, die wir Schritt für Schritt im Rahmen unserer Möglichkeiten abzuarbeiten haben. Dabei haben wir das Amrum-Badeland, die Weiterentwicklung der Strandbar, den FKK-Campingplatz und auch die nachhaltige Bewirtschaftung unseres Wriakhörnsees im konkreten Fokus unserer laufenden politischen Beratungen.



Den Gästen einen schönen Ort und eine schöne Insel zu präsentieren ist das eine, den Insulanern bezahlbaren Wohnraum anzubieten, damit sie auch weiterhin Insulaner bleiben können, das andere. Ist da durch Üüs Aran der Dampf aus dem Kessel, oder besteht Bedarf an weiteren Dauerwohnprojekten?

Das genossenschaftliche Wohnbauprojekt auf Grundlage privater Initiativen in Kooperation mit der Gemeinde Wittdün ist ganz sicher ein Vorzeigeprojekt. Hier können alle Beteiligten mit Stolz auf das Geschaffene blicken. Die Gesamtthematik und sicher auch Problematik wird uns auch in Zukunft gesamtinsular beschäftigen. Auf Amtsebene wurde nicht umsonst eine sehr umfassende Basisanalyse zum Thema Wohnraum auf den Inseln erarbeitet, die durch eine solche Einzelmaßnahme keine abschließende Lösung schaffen kann. Es ist vielmehr ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung getan.



Plant Wittdün da noch etwas?

Aktuell sind wir froh, dieses Großprojekt abgeschlossen zu haben. Zur Zeit stehen keine konkreten weiteren Projekte dieser Art in Wittdün an.



Die Insel-Card ist seit gefühlt 20 Jahren ein Dauerthema auf den Inseln. Nun wollen die Föhrer diese elektronische Kurkarte mal wieder einführen, die Amrumer Gemeindevertretungen haben sich bereits im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen. Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft: Wird es die Card in fünf oder zehn Jahren wirklich geben?

Wir arbeiten auf Amrum im engen Schulterschluss mit allen Gemeinden an dem Thema. Die Kurabgabe ist die wichtigste Einnahmequelle, um den gesamtinsularen Tourismus im Sinne aller Beteiligten weiter zu entwickeln. Insofern befinden wir uns hier in einem laufenden Verfahren, notwendige Prozesse zu optimieren. Die noch recht frische Umstellung des Meldescheinsystems auf Amrum ist insoweit nur eine wichtige Teiletappe, sozusagen ein Zwischenschritt. Hier besteht inzwischen ein reger Austausch zwischen den Verantwortlichen auf Amrum und Föhr, um gemeinsame Wege zu gestalten. Die öffentlich-rechtliche Abgabe ist allerdings an klare gesetzliche Vorgaben geknüpft, mit denen wir uns analog intensiv auseinandersetzen. Hier sind hinsichtlich erforderlicher Kalkulations- und Rechtsgrundlagen noch einige Baustellen zu bearbeiten. Soweit diese Herausforderungen zukünftig in Einklang zu bringen sind, sehe ich perspektivisch gute Chancen, eine entsprechende Gästekarte zu etablieren.

Durch einen Vertrag über Ausgleichszahlungen für den inselweiten Tourismusaufwand, wie er derzeit auf Föhr diskutiert wird, würden unzulässige Mehreinnahmen

der beiden anderen Gemeinden abgeschöpft und könnten Wittdün zugutekommen. Wäre das ein Modell für Sie?

Als Bürgermeister der Gemeinde Wittdün wäre ein solches Modell selbstverständlich sehr wünschenswert, zumal wir in Anbetracht unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten Schwierigkeiten haben, eine gesunde Wettbewerbsfähigkeit gegenüber unseren Nachbargemeinden darzustellen. Wie bereits erwähnt, gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen Amrumer Gemeinden in allen gesamtinsularen Themenbereichen. Ein Ausgleichsverfahren kann – wenn überhaupt – nur im

geschlossenen Einvernehmen mit den Nachbargemeinden erfolgen, für die ich an dieser Stelle nicht sprechen kann.



Wie sieht es überhaupt mit der Zusammenarbeit der drei Amrumer Kommunen aus – existieren die in ein paar Jahren noch, oder wird es irgendwann eine Gemeinde Amrum geben?

Die Frage der Zusammenarbeit ist im positiven Sinne bereits beantwortet. Die Diskussion über eine Gemeinde Amrum keimte in der Vergangenheit immer wieder einmal auf und ist gewiss auch in Zukunft ein gern gesehenes Thema. Die aktuellen Aufgabenstellungen fordern die Gemeinde Wittdün zurzeit jedoch in jeder Hinsicht, weshalb ich wirklich aktuell keinen Bedarf sehe, solch komplexe Grundsatzdiskussionen auch nur ansatzweise zu führen.

von Petra Kölschbach

erstellt am 26.Aug.2017 | 18:00 Uhr