Supermärkte auf Föhr & Amrum : Erst hamsternde Touristen, jetzt „Umsatz wie im November“

Nachdem einige abreisende Urlauber noch bei ihnen gehamstert haben, stehen Supermärkte nun vor neuen Herausforderungen.

von Friederike Reußner

17. März 2020, 18:30 Uhr

Amrum/ Föhr | Sein Geschäft ist für den Saisonstart aufgestellt – doch nun muss er mit Umsatz wie im November rechnen: Heiko Müller vom Amrumer Zentralmarkt Müller weiß noch nicht so genau, wie er mit der neuen Situation umgehen soll. „Seit gestern ist es hier extrem ruhig“, sagt er. Vorher haben die Urlauber, die ja gezwungenermaßen abreisen mussten, noch mal richtig zugeschlagen und sich in seinem Markt für eine mögliche Quarantäne zu Hause eingedeckt: „Sie haben die Regale nicht vollkommen geplündert, aber es war schon auffällig“, berichtet der Geschäftsmann. Um Warenverfügbarkeit muss er sich nun keine Sorgen machen: „Jetzt haben wir eher das Problem, was wir mit der ganzen Ware machen, die wir eigentlich für den Saisonstart bestellt haben, so dass uns da nicht die Haltbarkeitsdaten ablaufen“, sagt er.

Und nun? Supermärkte sollen auf Wunsch der Regierung ihre Öffnungszeiten eigentlich ausweiten, damit zum Schutz vor Corona möglichst wenige Kunden im Laden sind. „Empfohlen wird auch, dass wir uns in zwei Teams aufteilen“, sagt Müller, „wenn wir das umsetzen, brauche ich weiterhin alle Mitarbeiter, mache aber kaum Umsatz, weil ja keine Touristen mehr da sind. Rein betriebswirtschaftlich gesehen dürfte ich nur morgens aufmachen und die Hälfte der Mitarbeiter müsste stempeln gehen. Ich weiß einfach noch nicht, wie ich das regeln soll.“ Grundsätzlich aber, sagt Müller, findet er die Maßnahmen der Regierung gut. Gerade für die Inseln könnten sie noch weiter verschärft werden findet er: „Dann sind wir vielleicht schneller damit durch.“

Auch Jan Dörwaldt, Geschäftsführer des Norddorfer Edeka-Markts hält strenge Maßnahmen für den „einzigen verünftigen Weg“. Der am vergangenen Freitag einsetztende Corona-Flucht-Tourismus auf die nordfriesischen Inseln hat ihn irritiert. Genau wie die Tatsache, dass einige der Gäste es nicht eingesehen hätten, dass sie abreisen mussten. Er wartet nach den Abreise-Hamsterkäufen einiger Touristen nun darauf, dass er ab heute wieder Mehl und Klopapier verkaufen kann. Seine Mitarbeiter will Dörwaldt in voller Mannschaftsstärke behalten – auf Saisonaushilfen wie Schüler und Studenten aber verzichten.

Morten Schmidt vom Frischemarkt in der Wyker Osterstraße hat den Vorteil, dass bei ihm fast nur Familienmitglieder arbeiten. Bestellte Ware hat Schmidt gerade teilweise storniert. Gerade seinen älteren Kunden rät er, in den kommenden Wochen lieber auf den Lieferservice des Marktes zurückzugreifen, als einkaufen zu gehen: „Wenn das angenommen wird, können wir dieses Angebot auch noch ausweiten.“

Ansonsten hoffen die drei Kaufleute, dass ihre Mitarbeiter, ihre Kunden und sie selbst gesund durch die kommenden Wochen kommen.