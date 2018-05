Kommunalwahl 2018 : Erneuerung der Straßen auf der Agenda

Für Utersum stehen in der kommenden Wahlperiode einige Punkte auf dem Plan. Größte finanzielle Herausforderung ist die Sanierung der Wege.

von Peter Schulze

03. Mai 2018, 17:30 Uhr

Für Utersum stehen in der kommenden Wahlperiode einige Punkte auf der Agenda. Ein Stichwort seien touristische Elemente im Deichbau, sagt Bürgermeisterin Göntje Schwab, Spitzenkandidatin der Freien Wählergemeinschaft Utersum (FWU). Ein Projekt, für das gemeinsam mit der Nachbargemeinde Dunsum Ideen gesammelt würden. „Bevor der Deichbau in einigen Jahren losgeht, sollen unsere Vorschläge aus touristischer Sicht in die Planungen einfließen“, sagt Schwab, weshalb beide Gemeinden eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben. Parallel dazu soll das Strandkonzept weiterentwickelt und mit Abschluss des Projektes Deichbau ebenfalls abgeschlossen werden.

Auf dem Zettel hat die Gemeinde auch den vierten Abschnitt des Neubaugebietes Teewelken und das Gebäude Alte Schule, das abgerissen und durch einen Neubau oder eine kleine Parkanlage ersetzt werden könnte. Unter dem Stichwort Hochleistungs-Breitband sollen zudem das Netz mit Glasfaser weiter ausgebaut und an der Kläranlage die nicht mehr standfesten, stählernen Schlammstapelbehälter durch Beton-Varianten ersetzt werden.

Einer der größten Posten aber sei die Erneuerung der Straßen, sagt die Bürgermeisterin. Dies betreffe insbesondere jene Wege, die zum Strand führen. Diese finanzielle Herausforderung anzugehen, werde derzeit nach Möglichkeiten gesucht.

Für Brigitta Wendt, die erstmals als Utersumer Spitzenkandidatin für den Föhrer Ortsverein der Partei Die Linke antritt, sind vor allem soziale Themen wichtig. Hier will sie insbesondere für die 14- bis 18-Jährigen Dinge anstoßen, die in ihren Augen im Argen liegen. So gebe es wie auch sonst auf der Insel in Utersum kein Angebot für Jugendliche. Vorstellen könnte sich Wendt eine Rollschuhbahn, die im Winter als Eisbahn genutzt würde. Auch eine Minigolf-Anlage sei denkbar, so die Kandidatin, in einer Halle, die auch für andere Zwecke zur Verfügung stehen sollte.

Bedarf sieht Wendt auch für eine „Tafel“: „Menschen, die auf solche Unterstützung angewiesen sind, können nicht mit dem Bus nach Wyk fahren.“ Darüber hinaus wünscht sie sich barrierefreie Strandzugänge und auch die Bürgersteige müssten abgesenkt werden, um Rollstuhlfahrern oder Eltern mit Kinderwagen das tägliche Leben zu erleichtern.

Schließlich sind der Kandidatin die langen Taktzeiten der Linienbusse ein Dorn im Auge. Nicht-Autofahrer, die nach Wyk fahren, um dort ins Kino oder in ein Restaurant zu gehen, müssten dies derzeit mit einer teuren Rückfahrt mit dem Taxi verbinden. All dies seien Denkanstöße, betont sie, von denen sich längst nicht alles umsetzen lasse.

Utersum: Sie treten an

Unmittelbare Wahlvorschläge: Brigitta Wendt, Uwe Wendt (beide Die Linke) sowie Göntje Schwab, Björn Hansen, Erk Wögens, Michael Brodersen und Karsten Rosteck (alle FWU). Auf der FWU-Liste kandidieren außerdem Brar Nickelsen, Jörg Rosteck, Meike Clausen, Janette Carstensen und Frerk Martensen.