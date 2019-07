Vortrag in Alkersum : Erfolgsgeschichte des Seebades Wyk

von Insel-Bote

11. Juli 2019, 16:55 Uhr

Alkersum | Im Rahmen der Aktivitäten zum 200-jährigen Bestehen des Wyker Seebades beteiligt sich die Ferring-Stiftung im Laufe des Sommers 2019 mit vier Vorträgen. Im vierten Vortrag befasst sich Professor Oliver Auge am Sonnabend um 10 Uhr besonders mit den Geschehnissen in der preußischen Zeit und der Nachkriegszeit.

ib

Wesentliche Schritte zur Wyker Erfolgsgeschichte erfolgten dabei nicht so sehr in der bekannten „dänischen Königszeit“, sondern vielmehr in der preußischen Zeit ab 1864/67 bis zum Ersten Weltkrieg, aber auch in der Zwischenkriegszeit der Weimarer Republik und der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, als Wyk 1948 den Titel eines staatlich anerkannten Nordseeheilbades erhielt. Der bebilderte Vortrag berührt wesentliche Aspekte, die Wyk zu dem machten, was es heute ist: einem Seebad unter den Top 15 der deutschen Kurorte (2018).

Soweit es der teilweise schüttere Forschungsstand erlaubt, geht der Vortrag aber auch auf die Schattenseiten der Erfolgsgeschichte ein, worunter insbesondere die Kriegszeiten und die Phase der NS-Diktatur zu rechnen sind.