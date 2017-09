Spielerisches Lernen : Energiefressern den Kampf ansagen

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

20.Sep.2017

Kinder springen verzückt in die Luft, laufen durcheinander und stampfen enthusiastisch auf den Boden. Ines Hansen – Energieexpertin, Pädagogin und Clownin – ist zu Gast auf Föhr. Sie beendet gerade ihre interaktive Unterrichtseinheit zum Thema Energiesparen in der Grundschule Föhr-Land. Ein dankbares Publikum. Sollte man meinen. Doch es bedarf schon einigen Einfallsreichtum, um den aufgeweckten Kindern das Thema „Energie und Umwelt“ spielerisch nahezubringen.

Wie entsteht Strom? Wo kommt Erdgas her? Was sind Stromfresser? In zwei ganz besonderen Unterrichtsstunden lernen die Acht- bis Zehnjährigen zum Beispiel, dass der Ursprung von Erdgas bereits viele Millionen Jahre zurückliegt, dass es heute zum Heizen, Kochen oder als Kraftstoff für Autos verwendet werden kann und wie man verantwortungsbewusst mit dem Energieverbrauch umgeht. Dazu gehören beispielsweise das Lichtausknipsen vor dem Verlassen eines Raums, richtiges Lüften oder das Abschalten unnötig laufender Geräte – auch der Standby-Modus frisst Strom.

Dafür greift die ausgebildete Pädagogin tief in die Trickkiste. „Interaktive Karten, Spiele und Kostüme kommen zum Einsatz“, erklärt sie. „So kann das Lernende erlebt, besser durchdrungen und abgespeichert werden.“ Das findet auch Andrea Hansen, zuständige Projektbetreuerin von Schleswig-Holstein Netz: „Ines Hansen schafft den perfekten Spagat zwischen Spiel und Lernen.“

Nach bestandener „Prüfung“ dürfen die frisch gebackenen Energieexperten ihr Wissen nun an Freunde und Familie weitergeben. Zum Dank erhielten alle Teilnehmer am Ende einen „Umweltclown-Energiesparprogramm-Erinnerungsstein“. So können auch die Kleinsten ihren Beitrag zu einer umweltbewussten Lebensweise leisten.