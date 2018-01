Alkersum : Endspurt im Museum Kunst der Westküste

vergrößern 1 von 1 Foto: mkdw/Salome Weber 1 von 1

von Petra Kölschbach

erstellt am 06.Jan.2018 | 17:00 Uhr

Am Montag, 8. Januar, beginnt die Winterpause des Museums Kunst der Westküste (MKDW). Zum Ausklang des Ausstellungsjahres gibt es morgen, Sonntag, eine Finissage mit interessanten Führungen. Um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr laden Museumsdirektorin Ulrike Wolff-Thomsen und das Kuratoren- und Wissenschaftlerteam des Hauses zu „Kunstgedankengängen“ in den Ausstellungen „Reload! Tracht – Kunst – Mode“, „Pure Nature Art“ und Jopie Huismann – Hommage an das einfache Leben“ ein. Am 4. März beginnt dann im MKDW die neue Saison.