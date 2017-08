Auf Amrum : Endspurt beim Kunstrasen

vergrößern 1 von 1 Foto: mdo 1 von 1

Die Flutlichtmasten stehen, die Erdarbeiten sind fürs Erste abgeschlossen, das Fundament für den Nebeler Kunstrasenplatz ist bereitet. Da passte es gut, dass jetzt an nur einem Tag der Unterbau für die Rasenfläche fertiggestellt wurde. Einen Tag später wurde damit begonnen, den Kunstrasen zu verlegen. In der laufenden Woche werden noch Sand und Granulat aufgetragen. Komplett fertig wird der Kunstrasenplatz voraussichtlich in der Kalenderwoche 35 sein. Dann sollen noch abschließende Erdarbeiten und die Wiederherstellung des Geländes durchgeführt werden.

Der Vorstand des TSV Amrum hofft weiterhin auf Sponsoren, die Teil des Kunstrasen-Projekts werden wollen, indem sie sich ein Stück des Platzes sichern. Auch wenn die Elfmeterpunkte, die Ecken und Teile des Mittelkreises schon vergeben sind, gibt es noch ausreichend freie und attraktive Stellen. Wer sich die Sponsoring-Aktion etwas genauer anschauen möchte, findet unter www.tsvamrum.de nähere Informationen und eine Platzübersicht.