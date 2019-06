Auf Föhr : Einmietbetrüger unterwegs

Der Polizei wurden zwei Fälle gemeldet. Die Beamten gehen von weiteren Taten aus.

14. Juni 2019, 14:27 Uhr

Wyk | Bei der Wyker Polizei ist nun bereits der zweite Fall eines Einmietbetruges in Ferienwohnungen angezeigt worden. In beiden Fällen, so berichten die Beamten, handelte es sich um ein junges Paar, das angegeben habe, kurzfristig auf der Suche nach einer Ferienunterkunft zu sein.

Angeblich aus Norwegen

Der Mann habe sich dabei als norwegischer Staatsbürger ausgegeben. Die Täter hätten behauptet, über keine Barmittel zu verfügen und in beiden Fällen wurde angeblich eine Online-Überweisung von einem norwegischen Konto an die Geschädigten getätigt.

Als die Vermieter mehrere Tage später keinen Geldeingang auf dem Konto feststellen konnten und misstrauisch wurden, verließ das Paar die Ferienwohnung.

Geschädigte sollten sich bei der Polizei melden

Es sei nicht auszuschließen, dass die beiden Täter sich nun erneut in einer Ferienwohnung eingemietet haben, so die Polizei. Die Beamten raten Vermietern, sich in diesem Fall unauffällig an die Polizei unter 110 oder an die Polizeistation in Wyk, 04681/758980, zu wenden.

