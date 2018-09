Zwei Auftritte in Wittdün : Einfühlsam und virtuos

Musikalische Folk- and Rock-Reise mit keltischen Untertönen: Paul Eastham und Finlay Wells begeistern auf Amrum.

04. September 2018, 16:45 Uhr

Bereits 2016 begeisterte Paul Eastham mit seinem Auftritt in der „Blauen Maus“. Nun gastierte er zum zweiten Mal auf Amrum und hatte diesmal Finlay Wells als Verstärkung an seiner Seite. Wells ist Gitarrist der schottisch-irischen Celtic-Rock-Band „Coast“, in der beide gemeinsam spielen. Wells arbeitet mit vielen Bands zusammen, ist professioneller Gitarrist, Produzent und Komponist, und das bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Die Band „Coast“ wurde 2007 von Paul Eastham und dessen Bruder Chris Barnes gegründet. Eastham ist darüber hinaus Frontman und Texter der Band, die bisher drei CDs veröffentlicht hat. Die letzte 2017, mit dem Titel „Windmills in the Sky“.

Konzerte und große Festivals in Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Deutschland gehören zu ihren festen Zielen. Coast spielte zum Beispiel als Supporting Act bei einem Bryan Adams-Konzert schon vor 14 000 und beim Poyenberg-Festival vor 10 000 Menschen.

Klar, dass eine Kulisse dieser Größenordnung auf Amrum nicht möglich ist. „Unser Schlagzeug würde noch nicht mal auf die Bühne passen“, schmunzelten die zwei Musiker. „Mitgebracht haben wir eine Songauswahl aus den bisher erschienenen CDs unserer Band ‚Coast‘, zwei Gitarren, ein Piano, eine Flöte und uns“, so Eastham. Und diese Besetzung reichte völlig aus, um die „Blaue Maus“ an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zu füllen und die Menschen mit toller Musik sowie Easthams raumfüllender Stimme zu begeistern.

Spielend und auf ihre charmante Weise nahmen die Musiker vom ersten Ton an ihr Publikum mit auf eine musikalische Folk- and Rock-Reise mit keltischen Untertönen. Easthams kraftvoller, aber auch leiser und einfühlsamer Gesang lud zum Träumen ein, und sein virtouses Spiel auf Gitarre, Flöte und dem Piano riss die Zuhörer mit. Das Publikum, fasziniert vom gesanglichen und musikalischen Können der sympathischen Musiker, belohnte diese nach beiden Konzertabenden mit kräftigem und lang anhaltendem Applaus.

Paul Eastham und Finlay Wells waren in den vergangenen Wochen als Duo unter dem Name „The North Germany Tour 2018“ unterwegs und tourten durch Norddeutschland. Dank der zwei Auftritte in Wittdün und der dadurch nötigen Übernachtung auf der Insel gab es am zweiten Tag noch Zeit für eine Sightseeing-Tour. Wells, der im Gegensatz zu Eastham das erste Mal auf Amrum war, urteilte beeindruckt: „Ein wundervoller und großartiger Strand, viele freundliche Leute in einer schönen, relaxten Atmosphäre und tolle Cafés.“ Eine spürbare Begeisterung, die auf einen weiteren Insel-Besuch des britischen Duos hoffen lässt.