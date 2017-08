In Nebel : Eine stimmungsvolle Sommernacht

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

Aller guten Dinge sind drei und so konnte die Band „Die Kassenpatienten“ im dritten Anlauf endlich das auch schon in vorangegangenen Jahren geplante Open-Air-Konzert geben. Band und Publikum erlebten einen tollen sommerlichen Konzertabend in wunderschöner Atmosphäre. Mit dem Konzert der Ärzte-Cover-Band ging die diesjährige Sommer Open-Air-Saison auf Amrum stimmungsvoll zu Ende. Den mehr als 1200 Zuschauern wurde eine dreistündige, stimmungsgeladene und absolut mitreißende Bühnenshow geboten, bei der mehr als 40 Songs aus allen Epochen der Ärzte-Bandgeschichte gespielt und von den Zuschauern gefeiert wurden.