Föhr und Amrum : Ein Zauberer mit vielen Saiten

Er steht alleine auf der Bühne und entfacht ein orchestrales Feuerwerk. Vicente Patiz, der Multiinstrumentalist, Gitarrist und Entertainer, gibt in dieser Woche Konzerte auf Amrum und Föhr.

Sein außergewöhnliches Können hat der Solokünstler bereits auf mehr als 1700 Konzerten präsentiert und über 100 000 Besucher mit seiner Musik in den Bann gezogen. Seine Musik ist vielfach preisgekrönt. Mit seinem Konzertprogramm „Alegria“ bietet er einen Zauber aus Melodie und Lebensfreude. Patiz schafft mit Gitarren, Didgeridoo, Low Whittle, Percussion und seiner 42-saitigen Harfengitarre Klangwelten, die von Flamenco bis Jazz und Weltmusik reichen. Mit seinem charmanten Entertainment versteht er es, sein Publikum zu fesseln und entführt es an die Traumstrände von Amrum und Föhr, lässt den Zauber der Wüste erklingen, beschreibt die atemberaubenden Naturgewalten in Tibet, Australien oder des Amazonasgebiets und holt das Meer in das Konzert. Patiz entlockt seinen Gitarren nie gehörtes, ob er sie streichelt oder feurig zelebriert, ob er sie singen lässt oder mit einer Nagelfeile bearbeitet, um Dschungelklänge zu zaubern. Was bleibt ist einfach nur Erstaunen.

Der Musiker tritt am Mittwoch, 23. August, um 20 Uhr in der evangelischen Kapelle in Wittdün auf und am Sonntag, 27. August, ebenfalls um 20 Uhr in der St.-Laurentii-Kirche in Süderende.



von ib

erstellt am 21.Aug.2017 | 18:08 Uhr