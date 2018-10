Föhr : Ein warmes Bett für Jockel

Tag der offenen Tür: Die neue Wyker Igelstation konnte besichtigt werden.

Über einen gelungenen Tag der offenen Tür beim Igelhaus in der Kleingartenanlage „Zur Freizeit“ an der Wyker Schifferstraße konnte sich Heiko Pries, der Vorsitzende der Igelhilfe Föhr, freuen. Während des gesamten Tages kamen Besucher, die das neue Domizil der Stacheltiere in Augenschein nehmen wollte. Pries und Sarah Marquardt, die Stationsleiterin, hatten genügend Muße, die Arbeit des Vereins den Interessierten nahezubringen und bei Kaffee und Kuchen über den Schutz der Stacheltiere zu informieren.

Nicht nur zweibeinige Besucher hatten sich eingefunden, auch ein stacheliger Vierbeiner, der in einer Nachbarparzelle gefunden worden war, wurde vorbeigebracht. Jockel, wie ihn seine Finderin getauft hatte, konnte, wohlgenährt wie er war, direkt in ein Außengehege einziehen und sich zur Winterruhe begeben. Am heutigen Montag sowie am kommenden Donnerstag wird ab 16 Uhr – letztmals in diesem Jahr – noch einmal die Möglichkeit geboten, an einer Führung am neuen Wyker Igelhaus teilzunehmen.