Insel-Krimi : Ein Toter an der Lembecksburg

Volker Streiter hat seinen ersten Föhr-Roman geschrieben. Die Handlung spielt im Jahr 1845.

von shz.de

07. April 2018, 16:00 Uhr

Volker Streiter hat seinen ersten Föhr-Krimi geschrieben. Der 56-jährige Polizist aus Köln steht kurz vor der Premierenlesung, die am 10. April um 20 Uhr in der „Alten Druckerei“ in Wyk stattfindet.



Herr Streiter, wissen sie schon, welche Passagen aus ihrem Roman sie an diesem Abend vorlesen?

Ich will zeigen, wie es im Buch zugeht. Dazu gehört auch die Atmosphäre. Und ich will den Zuhörer mit denen bekannt machen, die im Buch ermitteln: Das sind der Reiseschriftsteller Kohl, die kleine Laura, als Schwester des Ermordeten, und die Postfrau, die ja die Geliebte des Hauptverdächtigen ist.



Worum geht es in „Nacht über Föhr“?

Alles spielt 1845. Ein vierzehnjähriger Schiffsjunge wird ermordet an der Lembecksburg gefunden, die Haut übersät mit eingeritzten Zeichen. Es gibt zwar einen offiziellen Ermittler, aber eigentlich sind es die drei, die im Kreis der wohlhabenden Badegäste ermitteln, denn keiner von denen glaubt an die Schuld des verdächtigten Südseeinsulaners. Aber die Föhrer Gesellschaft ist etwas verstrickt, und irgendwann verschwindet das kleine Mädchen.



Wie sind sie auf das Thema gekommen?

Die Historie der geteilten Insel fand ich immer spannend. 1845 zog sich die Grenze mitten durch Nieblum – hier das Herzogtum Schleswig, drüben das Königreich Dänemark. Zwei Landvögte und mehrere Kirchengemeinden regelten das Leben. Es herrschte Misstrauen gegen den anderen Inselteil vor, aber auch Misstrauen gegen das sündige Wyk mit seinem Badetourismus. Den herumziehenden Schriftsteller Kohl hat es wirklich gegeben, der hört natürlich viel und kann deshalb gut so eine Rolle einnehmen. Ich war auch im Friesenmuseum und in der Alkersumer Ferring-Stiftung und hab da viel gelesen. Immer wenn es im Roman heißt ‚Er betritt das Haus‘, dann habe ich das Amrumer Öömrang Hüs vor Augen. Das kleine Heimatmuseum hat mich inspiriert, wie das damals gewesen sein muss auf den Inseln zwischen Alkoven, Ofen, Spinnstube und offener Feuerstelle.



Ihre Lieblingsfigur ist keine der großen?

Nein, der Willem ist es geworden. Er führt die Badekarren und kommt aus Hedehusum. Er hat ein paar schrullige Eigenarten und spielt eine dubiose Rolle. Er hat sich beim Schreiben tatsächlich ein bisschen nach vorne geschoben, obwohl ich ihn so nicht angelegt hatte. Im Buch lasse ich ihn eine Salzbrennerei betreiben. Eigentlich gab es die 1845 schon nicht mehr, aber ich fand das Thema so interessant, da habe ich es mit aufgenommen.



Von ihren sechs Krimis, die unter anderem auf Amrum und Eiderstedt spielen, sind drei historisch. Warum?

Für mich ist Geschichte nicht 333 bei Issos Keilerei. Mich interessiert vielmehr, was für Musik damals gehört wurde, was für Sachen die Leute trugen, wie schwer die Schilde waren, die sie heben mussten und welche Art von saurem Wein sie wohl getrunken haben. Ich mag alte Städte, alte Ölbilder in Museen und Biografien von großen Leuten. Und natürlich hat das auch mit meinem Polizeijob zu tun. Ich finde die Zeit, in der wir leben, nicht besonders erquicklich. Mich regt viel auf, mich beschäftigt viel. Als Handlungsraum fixt sie mich gerade nicht sehr an. Dazu müsste ich mehr Abstand gewinnen, um über sie schreiben zu können.



Und jetzt bitte die Geschichte vom Titelbild und ihrem Biedermeier-Tick:

Ehe ich zu scheiben beginne, kaufe ich mir für jedes Buch ein Bild, irgendeinen alten Schinken aus dem Internet. Den stelle ich dann zuhause auf, wo er mich durch die Schreibarbeit begleitet und motiviert. Die Wolkenstimmung mit Boot am Strand wurde jetzt zum Titel von „Nacht über Föhr“. Na ja, und der Rahmen meines Bildschirms auf dem Schreibtisch ist mit Kirschholz verkleidet. Eine Profi-Arbeit vom Tischler. Was soll ich sagen? Biedermeier ist in mir.



Gibt es einen Lieblingsort auf Föhr?

Ach, viele. Ganz oben am Deich in der Marsch. Da ist man einfach weg, nur Wind und Schafe, und das war’s dann. Das ist toll.

Interview: Undine Bischoff