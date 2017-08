Auf Föhr : Ein Kelch ist angekommen

vergrößern 1 von 2 Foto: ubs 1 von 2

Welch ungewöhnlich schönes Geschenk zu einem besonderen Tag: Das Johanneshaus in Wyk bekam zum 50-jährigen Bestehen von den angereisten Ehrengästen einen Abendmahl-Koffer. „Damit die Pastoren nicht immer jede Woche alles hin und her tragen müssen“, sagte Professor Reinhard Bork. Der Vorsitzende des Kuratoriums, abseits seines Ehrenamts Zivilprozessrechtler an der Universität Hamburg, hatte sichtlich Freude an der Übergabe des Koffers, der gefüllt ist mit Kelch, Kreuz, Oblatenteller, Weinfläschchen und kleinem Licht. „Die Johanniter-Hilfsgemeinschaft in Schleswig hat ihn gespendet“, fügte Michael Kruse an. Kruse war vom Regionalzentrum Bremen angereist. Der Vertreter des Ordens hatte den Redenreigen begonnnen und auf den Tipp von Einrichtungsleiterin Anika Sönnichsen gehört: „In Wyk hält man nur kurze Reden“. Kruse kam nach einer Rückschau auf den Ersteinzug am 23. Juli 1967 gleich zum Ziel der Johanniter in Bezug auf dieses Haus: „Wir wollen hier ein wohnliches Umfeld schaffen, und Wohlfühlen hängt maßgeblich von guten Mitarbeitern ab. Sie sind es, die den Alltag der Einrichtung gestalten. Ich danke Ihnen für die tägliche gemeinsame Arbeit im Geiste der Johanniter. Lassen Sie uns heute alle gemeinsam feiern!“

Reinhard Bork, der oberste Mann des neunköpfigen Kuratoriums, zu dem Amtsvorsteherin Heidi Braun genauso gehört, wie Vertreter der Johanniter und Menschen mit Pflegeerfahrung, ging auf den Geist des Ordens ein: „Aus Liebe zum Leben, heißt es bei uns. Daraus resultiert unsere ehrenamtliche Hilfe. Wir treffen uns drei Mal im Jahr und geben Rat, wo Rat benötigt wird. Und freuen uns natürlich sehr, wenn es so gut läuft, wie hier.“

Die kleine Andacht vom Boldixumer Pastor Edwin Becker-Wichmann wurde von Kantor Martin Bruchwitz auf dem Klavier begleitet, der das Haus von vielen seiner zahlreichen Gastspiele kennt, die er übers Jahr und besonders zu Weihnachten gibt.

Die Tische und Bänke waren voll besetzt, zu den Bewohnern des Hauses gesellten sich auch Wyks Bürgermeister Paul Raffelhüschen und Heidi Braun. Die jungen Freizeithelfer der evangelischen Kirche animierten zum Bilderrahmenbasteln, das Karussell tingelte und „Klingelmann“ Knudt Kloborg führte durchs Programm. Der 68-Jährige kündigte unter Geläut alles an, was kam: die Musikfreunde Föhr-West, die Trachtengruppe und die Akkordeon-Spieler der „Flotten Tasten“. Zwischendurch schnackte er platt über alte Zeiten: von seinem Job auf dem Seebäderschiff, von Papageien am Amazonas und von sich, wie er vor über 50 Jahren den Biike-Wagen über den Acker zog, wo heute das Johanneshaus steht. Die Küchencrew hatte Sahneschnitten ohne Ende gebacken, die sich alle schmecken ließen.