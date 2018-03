Ein Jahr voller Aktivitäten

Akzeptanz der Hospiz-Initiative Föhr-Amrum steigt / Elke Schultz als Vorsitzende bestätigt

„Die Hospiz-Initiative Föhr-Amrum hat ein sehr bewegtes Jahr hinter sich“, stellte die Vorsitzende Elke Schultz in der Mitgliederversammlung im evangelischen Gemeindehaus in Wyk fest. Sehr viel mehr Aktivitäten als in „normalen“ Jahren prägten die Initiative, die ihr zehnjähriges Bestehen in Alkersum feiern konnte und mit verschiedenen zusätzlichen Veranstaltungen auf sich aufmerksam machte.

Zu den einmaligen Aktivitäten gehörte auch das Pflanzen von 10 000 Narzissen auf Föhr und auch auf Amrum, was in den Inseldörfern überwiegend als Gemeinschaftsaktion der Bewohner umgesetzt wurde. Sie werden, so die Hoffnung von Elke Schultz, bald in großer Zahl blühen und damit auch die Spender in Erinnerung rufen.

Viele Menschen rufen an, um sich über die Unterstützung zu informieren, wobei dies völlig unverbindlich sei. „Leider melden sich aber auch viele Menschen fast zu spät“, so die Rednerin, die hervorhob: „Wenn die Angehörigen es nicht mehr schaffen, sind wir da.“ Tatsächlich haben die ausgebildeten Helferinnen im vergangenen Jahr acht Sterbebegleitungen, davon fünf im Johanneshaus, sowie vier Langzeitbegleitungen absolviert. Für diese Begleitungen haben sie über 100 Stunden und für Fortbildungen sowie Öffentlichkeitsarbeit mehr als 1600 Stunden aufgewandt.

20 der 90 Mitglieder der Initiative sind ausgebildete Hospizhelferinnen; in diesem Jahr soll eine neue Ausbildungsgruppe mit neun Teilnehmern starten.

Dass die Hospiz-Initiative immer mehr ins Bewusstsein der Insulaner kommt und ihre Akzeptanz zunimmt, konnte Elke Schultz konstatieren. Um die Aufmerksamkeit auf die Initiative zu lenken, sind ihre Mitglieder bei den verschiedensten Veranstaltungen mit Informations-Ständen vertreten. Dabei geht es ihnen in erster Linie darum, dass Hemmschwellen überschritten werden und auch das Sterben weniger tabuisiert wird.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Johanneshaus, wo ein Palliativbett zur Verfügung steht, werde immer besser. Dabei konnte die Vorsitzende auch hervorheben, dass die Insel Föhr bei der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) mit speziell ausgebildeten Ärzten und einem ambulanten Pflegeteam gut aufgestellt sei. „Diese Versorgungsbreite ist keine Selbstverständlichkeit.“

Die durch das Jubiläum bedingten zusätzlichen Veranstaltungen schlugen sich auch finanziell nieder, wie Schatzmeister Michael Cornils berichtete. Die Zuschüssen sind im Vergleich zu 2016 deutlich gestiegen, damit wird die Ausbildung von Ina Ketels zur Begleitung von Kindern und Jugendlichen finanziert. Ketels berichtete von einer sehr intensiven Ausbildung, die sie voraussichtlich 2019 mit der Vorlage ihrer Abschlussarbeit beenden werde. „Dies ist genau der richtige Weg für mich“, meinte sie und skizzierte ihre geplanten Einsätze in Schulen, Kindergärten und Heimen, aber auch in Privathaushalten, um Kindern zu helfen, wenn ein Elternteil verstorben ist.

Zu den Regularien der Mitgliederversammlung gehörten auch Wahlen, wobei Elke Schultz als Vorsitzende, Ina Ketels als ihre Stellvertreterin, Michael Cornils als Schatzmeister und Petra Hansen-Stritzke als Beisitzerin bestätigt wurden.

Abschließend wurde dann noch eine Informations-Sammlung „Leben bis zuletzt!“ vorgestellt. „Die Wenigsten wissen nämlich, was im Notfall zu tun ist und wo man Hilfe bekommen kann“.