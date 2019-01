Auf Föhr : Ein Hauch von Frühling

Die ersten Frühlingsblumen wagen sich in Wyk und Goting aus der Erde. Doch es soll kälter werden.

von Petra Kölschbach

17. Januar 2019, 14:53 Uhr

wyk | Während die Menschen in Süddeutschland gerade einen Jahrhundert-Winter erleben, scheint auf Föhr der Herbst direkt in den Frühling überzugehen. Vereinzelt blühen noch die letzten Rosen und Ringelblumen und selbst Balkonpflanzen stehen teilweise noch in Saft und Kraft und haben ein paar Blüten. Nun hat das milde Wetter auch schon die ersten vorwitzigen Frühjahrsblüher hervorgelockt. In einem Garten in Goting haben wir am Donnerstag die ersten Schneeglöckchen fotografiert, in der Wyker Hafenstraße den frühen Krokus. Doch wenn die Wetterfrösche Recht behalten, werden die ersten Blüten des Jahres 2019 in den nächsten Tagen wohl ziemlich kühle Köpfe bekommen. Es soll ab dem Wochenende kälter werden, der dänische Wetterdienst sagt sogar zwei Wochen mit Dauerfrost voraus.